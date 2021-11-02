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Армия закрыла воздушный коридор над ЦАР после инцидента с дроном боевиков
Весь мир
Армия закрыла воздушный коридор над ЦАР после инцидента с дроном боевиков
unsplash.com  /  Anthony Chernigovsky

Банги, 2 ноября. Командующий состав национальной армии Центральноафриканской Республики (FACA) сообщил о закрытии воздушного пространства над страной. Это связано с появлением у радикалов из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) боевых дронов.

Теперь перемещения любого летательного аппарата должны координироваться с генеральным штабом правительственных войск. Незарегистрированные объекты, замеченные над ЦАР, подлежат немедленному перехвату и ликвидации.

Ограничение ввели после обнаружения в районе Абба беспилотника фирмы MAVIC, переоборудованного боевиками под военные нужды. Бандиты изменили конструкцию гражданского дрона и добавили в него функцию сброса самодельного взрывного устройства.

Армия закрыла воздушный коридор над ЦАР после инцидента с дроном боевиков
Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Однако специалистам национальной армии удалось заметить аппарат и сбить его. После чего команда саперов дистанционно обезвредила целевую нагрузку БПЛА. В результате операции никто не пострадал.

Сейчас бойцы FACA выясняют, откуда у радикалов появилось дорогостоящее оборудование, и кто научил их управлять высокотехнологичным устройством.

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