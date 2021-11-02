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Шоу-бизнес
Актриса Анна Банщикова подготовилась к зиме, купив пуховик с уютным капюшоном
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Актриса Анна Банщикова подготовилась к зиме, купив пуховик с уютным капюшоном
Шоу-бизнес
Актриса Анна Банщикова подготовилась к зиме, купив пуховик с уютным капюшоном
Пресс-служба Первого канала и компании Star Media  / 

Москва, 2 ноября. Российская актриса Анна Банщикова побывала на шопинге в ГУМе. Она готовится к зиме и приобретает теплые вещи. Особенный восторг у нее вызвал мягкий кашемировый брючный костюм и дутый пуховик объемных размеров, пишет Teleprogramma.pro.

Банщикова подчеркнула, что приобретенный пуховик уютен и точно спасет от холода предстоящей зимой. Она показала и меховой воротник, который не помешает во время заморозков.

Стоит отметить, что ранее народный стилист Эвелина Хромченко рекомендовала зрителям присмотреться к курткам типа «Пилот». Такие куртки стали трендом этого осенне-зимнего сезона, и ведущая «Модного приговора» сообщила, что женщины выглядят в них уверенными в себе.

«Если этот эффект нравится, стоит присмотреться к таким нарядам», — заявляла Хромченко.

Не так давно Банщикова показала подписчикам подросшую дочь. Девочка не оставила поклонников равнодушными. Многие из них отметили, что наследница как две капли воды похожа на свою мать. Этого нельзя не заметить.

На фотографии ехидно улыбающаяся девочка смотрит в камеру в костюме для Хеллоуина, а подпись публикации гласит: «Шоколад или жизнь».

Ранее актриса рассказала о внештатных ситуациях, с которыми пришлось столкнуться съемочной команде пятого сезона сериала «Ищейка».

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Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Анна Банщикова подготовилась к зиме, купив пуховик с уютным капюшоном
одежда зима инстаграм пуховик анна банщикова ГУМ
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