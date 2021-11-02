Лидер движения Talitha Koum призвал расследовать преступления представителей оппозиции ЦАР

Банги, 2 ноября. Координатор центральноафриканского общественного движения Talitha Koum Блез Дидасьен Косимачи раскритиковал оппозиционеров, распространивших заявление экспертной группы ООН о деятельности российских инструкторов в ЦАР.

Глава организации опроверг материал, основанный на фейках и слухах из социальных сетей. По мнению активиста, его опубликовали исключительно для лоббирования хищнических интересов Франции:

«Вброс транслирует отношение Пятой республики к центральноафриканскому населению. Я хочу задать справедливый вопрос: насколько законно требовать суверенное государство разорвать партнерство с союзными странами? Вторжение Франции через так называемых «экспертов» ООН является вмешательством во внутренние дела ЦАР и заслуживает осуждения».

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Также активист осудил оппозиционеров, отказавшихся от участия в республиканском диалоге из-за клеветнического материала, очерняющего репутацию российских специалистов. Он призвал парламентариев Национального собрания снять дипломатическую неприкосновенность с членов партий и провести дополнительную проверку:

«Необходимо разобраться с преступлениями некоторых депутатов. Их подозревают в посягательстве на внутреннюю безопасность государства, пособничестве боевикам, организации заказных убийств и прочих правонарушениях».

Ранее пресс-секретарь лидера ЦАР Альберт Ялоке Мокпем обвинил экспертов ООН в попытке саботировать партнерские отношения между Москвой и Банги. Подробнее об этом можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.