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Касаткина вывела женскую сборную России вперед в матче с Канадой на Кубке Билли Джин Кинг

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 16:01
Спорт
Касаткина вывела женскую сборную России вперед в матче с Канадой на Кубке Билли Джин Кинг
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Прага, 2 ноября. Сборная России по теннису вышла вперед в матче с канадками на Кубке Билли Джин Кинг благодаря победе Дарьи Касаткиной.

Дарья Касаткина одержала победу над Кэрол Чжао в первом матче женского розыгрыша турнира Кубок Билли Джин Кинг. Встреча, продолжавшаяся 52 минуты, завершилась со счетом 6:3, 6:1, пишет RT. За два сета Касаткина реализовала пять брейк-пойнтов из шести и допустила две двойные ошибки.

Победа Касаткиной позволила сборной России повести в счете в матче с Канадой. Команда РФ выступает на Кубке Билли Джин Кинг в группе B. Россиянкам также предстоит сыграть со сборной Франции, которая является действующим победителем турнира.

Ранее Аслан Карацев проиграл матч первого круга турнира серии «Мастерс» во Франции. Российский теннисист, занимающий 16-е место в рейтинге ATP, уступил американцу Себастьяну Корде.

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теннис сборная россии касаткина кубок билли джин кинг
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