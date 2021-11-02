Касаткина вывела женскую сборную России вперед в матче с Канадой на Кубке Билли Джин Кинг

Прага, 2 ноября. Сборная России по теннису вышла вперед в матче с канадками на Кубке Билли Джин Кинг благодаря победе Дарьи Касаткиной.

Дарья Касаткина одержала победу над Кэрол Чжао в первом матче женского розыгрыша турнира Кубок Билли Джин Кинг. Встреча, продолжавшаяся 52 минуты, завершилась со счетом 6:3, 6:1, пишет RT. За два сета Касаткина реализовала пять брейк-пойнтов из шести и допустила две двойные ошибки.

Победа Касаткиной позволила сборной России повести в счете в матче с Канадой. Команда РФ выступает на Кубке Билли Джин Кинг в группе B. Россиянкам также предстоит сыграть со сборной Франции, которая является действующим победителем турнира.

Ранее Аслан Карацев проиграл матч первого круга турнира серии «Мастерс» во Франции. Российский теннисист, занимающий 16-е место в рейтинге ATP, уступил американцу Себастьяну Корде.