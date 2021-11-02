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NetEase: маневр ВМФ РФ в Японском море лишил дара речи экипаж американского эсминца

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 15:58
Армия
NetEase: маневр ВМФ РФ в Японском море лишил дара речи экипаж американского эсминца
wikipedia.org  /  U.S. Navy / Public Domain

Пекин, 2 ноября. Провокация Военно-морских сил США на фоне российско-китайских учений в Японском море обернулась настоящим фиаско для американцев, пишет NetEasе.

Аналитики китайского издания, публикацию которых приводит «ПолитРоссия», обратили внимание на инцидент, спровоцировавший такую напряженность, что американские военные потеряли дар речи.

«Недавно между двумя странами произошло опасное лобовое столкновение в Японском море. Военный корабль США попытался вторгнуться в российские воды, игнорируя предупреждения РФ», — говорится в публикации.

Соединенные Штаты и раньше совершали антироссийские военные провокации, но на этот раз превзошли себя. Они отправили эсминец к берегам РФ на фоне российско-китайских военно-морских учений. Концентрация боевых судов ВМФ РФ в регионе не пугала американцев, пока один из них не отправился на перехват нарушителя.

NetEase: маневр ВМФ РФ в Японском море лишил дара речи экипаж американского эсминца
wikipedia.org / Lord Mountbatten / CC BY-SA 4.0

Капитан российского судна через военные каналы требовал от эсминца ВМС США сменить курс, но призывы были проигнорированы. В скором времени экипаж американского корабля сильно пожалел о своей наглости, так как российское судно устремилось к эсминцу на полном ходу, заставив провокаторов сменить курс. Этот побег рассмешил аналитиков NetEasе. Они заметили, что американцы даже не смогли выразить России свои претензии по радиосвязи, предпочитая быстрее ретироваться.

Ранее стало известно, что эсминец ВМС США Chafee предпринял попытку нарушить государственную границу России в Японском море. Инцидент произошел 15 октября. Как пишет RT, американцев обратил в бегство корабль «Адмирал Трибуц».

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