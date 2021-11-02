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Актер Владимир Машков назвал чувство юмора одной из главных черт идеальной женщины
Шоу-бизнес
Актер Владимир Машков назвал чувство юмора одной из главных черт идеальной женщины
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 2 ноября. Знаменитый актер и режиссер Владимир Машков признался, что его влечет к женщинам не только страстным, но и понимающим. Идеальную для себя даму сердца он описал в интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец.

Актер из фильма «Папа» считает важными качествами в женщинах понимание, женственность, теплоту, эмоциональность, чувственность и юмор, пишет «Вечерняя Москва».

«Тонко чувствующими, понимающими иногда больше, чем ты сам, потому что у них чувства глубже и сильнее. Есть такой эссеист Мишель Монтень, он написал «Опыты». Меня книга приводила в восторг. Ты читаешь страницу, и после этого тебе еще нужно подумать. Он писал о том, что самое страшное горе — это горе матери, потерявшей ребенка», — сказал 57-летний актер.

Он обратил внимание, что есть изображения потерявших детей матерей, и они закрывают лицо руками. Человек не видит этой эмоции, поскольку ее нет, подчеркнул Машков. По его мнению, представительницы слабого пола чувствуют любовь, горе и предательство намного острее.

Весной 2018 года Владимир Машков возглавил Театр Олега Табакова после смерти режиссера. Чуть меньше через год артист объявил об уходе из кино. Но недавно стало известно, что Машков появится в фильме «Вызов» Клима Шипенко, который летал вместе с актрисой Юлией Пересильд в космос для съемок картины.

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