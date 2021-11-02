У Ми-8 могут перенести черные ящики после трагедии на Камчатке

После крушения в августе этого года вертолета Ми-8 на Курильском озере, в котором погибли восемь человек, Межгосударственный авиационный комитет (МАК) провел первоначальное расследование. В результате выяснилось, что рекомендации МАК о переносе защищенного бортового накопителя (ЗБН) 2017 года до сих пор не выполнены. Именно поэтому установить работу всех агрегатов вертолета за время выполнения полета не представляется возможным — пресловутый черный ящик оказался полностью разрушенным. МАК повторно рекомендует заводу-изготовителю внести соответствующие правки в конструкцию вертолета.

«26.10.2017 на архипелаге Шпицберген произошло авиапроисшествие с вертолетом Ми-8АМТ RA-22312. При осмотре фрагментов вертолета было установлено, что место установки ЗБН полностью разрушено вследствие удара лопастями несущего винта (корпус ЗБН и корпус защищенного модуля памяти разрушены, модуль памяти отсутствует). Исходящим МАК от 03.07.2018 №10-14-339 на АО «МВЗ им. М. Л. Миля» был направлен запрос о проведении мероприятий по сохранению информации бортовых регистраторов при АП. АО «МВЗ им. М. Л. Миля» исх. от 21.09 2018 №М.0801-20504 информировало о проведении мероприятий по подготовке «Решения о порядке проведения работ по переносу контейнера с ЗБН в район шп. №5-6 хвостовой балки. Однако данное решение не было реализовано», — говорится в промежуточном отчете МАК.

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История повторилась в 2021 году на Курильском озере. Лопастью несущего винта при катастрофе был разрушен бортовой накопитель, в результате чего все параметрические данные утеряны. А именно они являются самым важным при расследовании катастроф.

МАК повторно рекомендовал производителю перенести накопитель в более безопасное место. Согласно отчету МАК предварительная версия крушения — неверное решение командира воздушного судна, который продолжил полет при сложных погодных условиях.

Напомним, летом этого года вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро» потерпел крушение на Курильском озере. На борту находились 16 человек, из которых выжили лишь 8. Пилот перевозил туристов в Кроноцкий заповедник, несмотря на неподходящие погодные условия. Примечательно, что одним из владельцев авиакомпании оказался депутат Игорь Редькин, который несколькими днями раньше был обвинен в убийстве человека по неосторожности (он сказал, что перепутал человека с медведем).