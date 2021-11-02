Доминикана призывает международное сообщество принять меры из-за разгула преступности в Гаити

Санто-Доминго, 2 ноября. Президент Доминиканской Республики призвал международное сообщество принять срочные меры в связи с ростом насилия со стороны банд в соседнем Гаити. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

La comunidad internacional, en particular EE. UU., Canadá, Francia y la Unión Europea, deben actuar en Haití y con urgencia. RD continuará el plan anunciado con medidas migratorias más estrictas. @POTUS @EmmanuelMacron @JustinTrudeau — Luis Abinader (@luisabinader) November 1, 2021

«Международное сообщество, в частности, США, Канада, Франция и ЕС в целом должны принять срочные меры в Гаити. Доминиканская Республика продолжит осуществление плана, о котором было объявлено, вместе со строгой миграционной политикой», — написал Луис Абинадер.

Президент уже совершал подобное заявление на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Министр иностранных дел государства Роберто Альварес отметил, что, несмотря на призывы Доминиканской Республики касательно ситуации в Гаити, международное сообщество не отреагировало должным образом на социальный и политический кризис на острове.

El ex jefe del ejército, Zorrilla Ozuna, dijo que supuestamente los generales puestos en retiro están dispuestos a tomar las armas para ir a defender la frontera de presentase algún conflicto armado entre República Dominicana y Haití por crisis en el vecino país. pic.twitter.com/Aylykx6Lb7 — El Nuevo Diario (@elnuevodiariord) November 2, 2021

Накануне папа римский Франциск призвал лидеров крупнейших стран не забывать о пострадавшем от землетрясения и политических проблем государстве и оказать помощь Гаити.

Действия Доминиканы

Правительство Доминиканской Республики сообщило о размещении 12 тысяч военных на границе с Гаити на фоне разгула преступности.

Вооруженные силы также провели демонстрацию своей мощи перед СМИ в городе Дахабон. Для патрулирования границы применяется боевая авиация.

«Мы готовы к любому развитию событий, которое поставит под угрозу национальный суверенитет», — отметил полковник Герман Росарио Перес.

С прошлой недели большое количество граждан Гаити пересекло границу с Доминиканской Республикой, чтобы запастись топливом из-за его нехватки на родине. В ответ власти разместили военных в основном рядом с заправочными станциями приграничных провинций Элиас-Пинья и Педерналес, чтобы пресечь контрабанду горючего.

twitter.com / Пресс-служба премьер-министра Гаити

Главарь G9 an Fanmi — крупнейшего конгломерата банд Гаити — Джимми Шеризье потребовал отставки премьер-министра Ариэля Анри. Вооруженная группировка заблокировала дороги к портам, где хранится топливо, с целью добиться смещения главы правительства.