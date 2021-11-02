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Пресс-секретарь главы ЦАР обвинил миротворцев ООН в неэффективности
Весь мир
Пресс-секретарь главы ЦАР обвинил миротворцев ООН в неэффективности
flickr.com  /  Hervé Serefio

Банги, 2 ноября. Представитель президента Центральноафриканской Республики Альберт Ялоке Мокпем раскритиковал контингент многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) за неэффективность. По его мнению, деятельность миротворцев не соответствует интересам народа ЦАР.

«Отношения с силами ООН не устраивают население. Мирные жители не раз подвергались нападениям и становились жертвами массовых убийств в присутствии «голубых касок». При этом сотрудники МИНУСКА присутствуют в стране почти 10 лет.

Союзники из России и Руанды помогли нам освободить территории республики в сжатые сроки. А миротворцы с этим не справились. И пока известные всем державы будут поддерживать хаос и заниматься дестабилизацией — мы продолжим сотрудничество с дружественными государствами и обеспечим безопасность народа», — заявил Мокпем.

Ранее жители Центральноафриканской Республики потребовали вывода миротворцев ООН с территории страны за попытку насильственного захвата резиденции президента Фостен-Арканжа Туадера. Автобус египетского контингента МИНУСКА прорвался на территорию правительственного объекта, попутно сбив насмерть человека.

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