Эдгард Запашный размышляет, нужно ли пускать в Россию иностранные вакцины от COVID-19

Народный артист России, гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в новой авторской колонке для ФАН рассказывает, какое впечатление на его друзей и коллег произвело введение новых нерабочих дней в связи с пандемией COVID-19. Запашный рассуждает о вакцинации, упоминая в том числе предложение, прозвучавшее в статье замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева: снять ограничения на иностранные вакцины от коронавируса.

Напоминаем: мнения, высказанные в авторских колонках, могут не совпадать с позицией редакции ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Пока гром не грянет. Колонка Эдгарда Запашного

Итак, в России снова складывается ситуация, которую я считаю мини-локдауном. Официально это называют оплачиваемыми нерабочими днями. При этом, насколько знаю, во многих отраслях люди опять лишаются работы. Даже видел хештег #ЯнеМРОТ (в соцсетях запущена кампания представителей малого бизнеса с призывом к властям выплачивать пострадавшим отраслям компенсации на сотрудников не в размере федерального МРОТ в 12 тыс. руб., а в размере реальных зарплат, начисляемых работникам. — Прим. ФАН).

Фактически многих вновь лишили заработка, но я понимаю, что это вынужденная мера. Ежедневные сводки показывают, что проблема с коронавирусом существует — она никуда не делась. При этом в одной из своих колонок я уже упоминал: то, как у нас, да и не только у нас, борются с пандемией, вызывает огромное количество вопросов.

Заглянул тут в Instagram Государственной думы, а там выложили видео, из которого можно сделать вывод, что даже среди депутатов нет единого мнения по поводу вакцинации. Оказывается, и это было для меня откровением, даже среди депутатов есть антипрививочники. Спикер Госдумы предложил создать этим людям условия для дистанционной работы. Мне кажется, это лучший вариант для депутатов, которые не хотят прививаться, — пока ситуация с COVID-19 не изменится, просто сидеть дома и выходить на работу по скайпу или зуму. О такой работе мечтают многие, тем более за депутатскую зарплату.

Про Госдуму я вспомнил прежде всего для того, чтобы лишний раз указать, что даже законодательная власть не смогла организовать стопроцентную вакцинацию своих сотрудников. Хорошо это или плохо — можно размышлять до бесконечности. С одной стороны, это показывает, что да — к вакцинации принуждать никого не будут. С другой стороны — это плохой пример, если нам необходимо стремиться к максимально массовой вакцинации нашего населения. Ведь, если даже не вся власть привилась, многие наши граждане тем более не будут это делать, а кто-то даже начнет брать пример с антипрививочников.

Вы спросите, что же дальше?

Это действительно самый главный вопрос, который люди задают сегодня друг другу.

Как долго все это продлится? Закончится ли локдаун 7 ноября или нерабочие дни будут продлены?

Надолго ли QR-коды вошли в нашу жизнь?

Невские Новости / Сергей Борода

Некоторые новости, приходящие из регионов, говорят, что QR-коды, возможно, придется предъявлять как минимум до Нового года. Я же могу привести факт, который получил из первых рук: представители большинства театральных, цирковых и кинопрокатных агентств говорят, что в связи с введением QR-кодов продажи билетов рухнули в 10-30 раз. Это, на мой взгляд, говорит знаете, о чем? Что, скорее всего, в действительности многие наши люди так и не привились.

Способствует ли нынешний мини-локдаун дополнительному спросу на прививки против COVID-19? Думаю, да, но не в массовом порядке.

Боюсь, в этом плане ситуация в корне не изменится. У меня есть подозрение, что многие пока просто не готовы прививаться. Мы снова и снова задаем себе вопрос — почему? Думаю, здесь много мотиваций, и одну из них я услышал совсем недавно от одного своего товарища, очень состоятельного человека, который неожиданно сказал:

«Если власти хотят, чтобы народ прививался, надо пустить на наш рынок в том числе иностранную альтернативу нашим вакцинам».

Конечно, первая мысль у меня как у патриота своей страны — ни в коем случае! Зачем? У нас есть своя прекрасная вакцина!

С другой стороны — у многих людей есть недоверие к российской медицине, и с этим надо считаться. Возможно, эти люди будут готовы привиться, но только «импортной» вакциной. Правы они или нет, судить не берусь, но, на мой взгляд, такое мнение тоже нужно уважать. Если мы ставим во главу угла само понятие «прививка» (я имею в виду необходимость массовой вакцинации), на мой взгляд, не так важно, какой вакциной она будет сделана.

Единственное, с моей точки зрения, условие, которое я считаю правильным поставить производителям иностранных вакцин, стремящимся на российский рынок: зеркальность. Как говорится, вы к нам, а мы — к вам. Мы пускаем ваши вакцины на наш рынок, признаем ваши сертификаты, а вы делаете то же самое по отношению к нам. То есть признаете российские сертификаты о вакцинации и разрешаете использовать в своих странах все наши вакцины.

В общем, наша с вами жизнь очень сильно поменялась, и многие из этих перемен нас не радуют.

Пока же нам всем остается надеяться, что мы вернемся к нормальной «доковидной» жизни и будем вспоминать нынешние времена как что-то далекое, забытое, но очень страшное. Ведь не вытравишь из памяти знание, что в нашей стране десятки и даже сотни людей ежедневно умирали от COVID-19.

Одно я знаю точно — опускать руки нельзя. Каждый из нас должен четко помнить: коронавирус существует — это наша с вами реальность. На днях мы с братом [худруком Большого Московского цирка Аскольдом Запашным] помогли отправить в главную ковидную больницу в Коммунарке одного народного артиста, который на протяжении нескольких месяцев категорически отрицал эту проблему, не верил в существование коронавируса и не хотел прививаться. К сожалению, русская пословица «пока гром не грянет, мужик не перекрестится» все еще актуальна. Я очень прошу вас не доводить себя до опасного передела.

Берегите себя, лишний раз перестрахуйтесь и постарайтесь внимательно разобраться в этом вопросе!