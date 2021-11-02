Сенатор Круглый призвал заняться научным просвещением в РФ, чтобы развеять мифы антиваксеров

Заниматься гигиеническим воспитанием в школах, колледжах и университетах нужно было еще вчера. Об этом в интервью ФАН заявил детский хирург, онколог и один из авторов поправок в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Владимир Круглый. Теперь эта норма будет дополнена комплексом мер по просвещению всего населения в области эпидемиологии и иммунологии. По мнению сенатора, большая часть россиян в этих вопросах безграмотны.

«Если человек будет знать, что такое вакцинация и принцип действия вакцины, то информация о том, что сейчас идет чипирование населения Биллом Гейтсом, вызовет только улыбку. Что это опять же 5G вышки распространяют и так далее. Грамотный человек в эти глупости не поверит. Сейчас люди не совсем понимают, что такое вакцинация. Что такое вирусная инфекция. Как ее можно предотвратить. Не знают историю вакцинации. Что принцип вакцинации был открыт более 200 лет назад. И благодаря ему удалось победить тяжелейшие пандемии и эпидемии», — отметил сенатор.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Детский хирург и онколог Круглый подчеркивает, что пробелы в знаниях наблюдаются не только у рядовых граждан, но и у студентов-медиков.

«Ведь у нас даже студенты-медики и студенты колледжей медицинских, как это ни странно, тоже очень мало знают о каких-то базовых вещах. Потому что их учат практической медицине, это важно, это понятно, это профессия, но видите, жизнь показывает, что надо смотреть на вещи шире. И преподавать в том числе основы эпидемиологии, основы иммунологии. И даже люди, обремененные степенями, заявляют, что нужно семь лет, чтоб сделать вакцину. А это все недостаток знаний. Недостаток информации», — заявил Владимир Круглый.

Предполагается, что санитарно-эпидемиологическим просвещением населения займутся волонтеры и НКО. Это даст им право на получение грантов.

Ранее сообщалось, что сенаторы предложили комплекс мер по просвещению населения для более эффективной борьбы с COVID-19.

В Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» могут быть внесены существенные изменения. Члены Совета Федерации Галина Карелова, Инна Святенко, Юрий Архаров и Владимир Круглый направили соответствующий законопроект на рассмотрение председателю Госдумы Вячеславу Володину.