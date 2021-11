Футбольный клуб «Тоттенхэм» подписал контракт с Антонио Конте на два года

Лондон, 2 ноября. Антонио Конте готовится приступить к обязанностям главного тренера британского клуба «Тоттенхэм». Наставник сменил на посту португальца Нуну Эшпириту Санту.

Антонио Конте был тренером клубов «Челси», «Ювентус» и «Интер». Теперь тренер готовится к первым сборам команды «Тоттенхем». Наставник заключил контракт сроком до 2023 года, но сможет продлить его при договоренности с руководством. Команда «Тоттенхэм» тепло поприветствовала тренера в Twitter.

✍️ We are delighted to announce the appointment of Antonio Conte as our Head Coach on a contract until the summer of 2023, with an option to extend.