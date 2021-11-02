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Футбольный клуб «Тоттенхэм» подписал контракт с Антонио Конте на два года

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 15:45
Спорт
Футбольный клуб «Тоттенхэм» подписал контракт с Антонио Конте на два года
Global Look Press  /  www.imagephotoagency.it via www./www.imago-images.de

Лондон, 2 ноября. Антонио Конте готовится приступить к обязанностям главного тренера британского клуба «Тоттенхэм». Наставник сменил на посту португальца Нуну Эшпириту Санту.

Антонио Конте был тренером клубов «Челси», «Ювентус» и «Интер». Теперь тренер готовится к первым сборам команды «Тоттенхем». Наставник заключил контракт сроком до 2023 года, но сможет продлить его при договоренности с руководством. Команда «Тоттенхэм» тепло поприветствовала тренера в Twitter.

«Мы рады объявить о назначении Антонио Конте нашим главным тренером по контракту до лета 2023 года с возможностью продления», — сказано в сообщении.

Новость об увольнении Нуну Эшпириту Санту появилась 1 ноября, вскоре команда нашла нового наставника. Положение клуба оказалось незавидным после матча против «Манчестер Юнайтед»: команда проиграла со счетом 0:3 10 туре английской Премьер-лиги.

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футбол конте тоттенхем
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