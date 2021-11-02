Футбольный клуб «Тоттенхэм» подписал контракт с Антонио Конте на два года

Лондон, 2 ноября. Антонио Конте готовится приступить к обязанностям главного тренера британского клуба «Тоттенхэм». Наставник сменил на посту португальца Нуну Эшпириту Санту.

Антонио Конте был тренером клубов «Челси», «Ювентус» и «Интер». Теперь тренер готовится к первым сборам команды «Тоттенхем». Наставник заключил контракт сроком до 2023 года, но сможет продлить его при договоренности с руководством. Команда «Тоттенхэм» тепло поприветствовала тренера в Twitter.

«Мы рады объявить о назначении Антонио Конте нашим главным тренером по контракту до лета 2023 года с возможностью продления», — сказано в сообщении.

✍️ We are delighted to announce the appointment of Antonio Conte as our Head Coach on a contract until the summer of 2023, with an option to extend. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 2, 2021

Новость об увольнении Нуну Эшпириту Санту появилась 1 ноября, вскоре команда нашла нового наставника. Положение клуба оказалось незавидным после матча против «Манчестер Юнайтед»: команда проиграла со счетом 0:3 10 туре английской Премьер-лиги.