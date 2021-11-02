Палестинские семьи из района Шейх Джаррах отвергли идею суда Израиля об особом статусе

Иерусалим, 2 ноября. Палестинские семьи, которым грозит выселение из домов в районе Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме, отвергли предложение Верховного суда Израиля о предоставлении им особого статуса. По словам палестинцев, подобная инициатива в конечном итоге приведет к передаче их земель еврейским поселенцам.

«Мы отклонили предложение Верховного суда, которое сделало бы нас «защищенными жителями» к радости поселенцев», — говорится в заявлении палестинцев.

Семьи заявили, что намерены «твердо настаивать» на отказе от «компромисса в отношении своих прав», несмотря на отсутствие «институциональных гарантий» защиты их присутствия в Восточном Иерусалиме.

Sheikh Jarrah residents reject High Court compromise: The four Palestinian families of Sheik Jarrah under threat of evacuation rejected the High Court of Justice (HCJ) compromise that would allow them 15 years of protected tenancy. https://t.co/3XYqyuhQ47 JPost pic.twitter.com/sLuUuAiYLc — Jewish Community (@JComm_NewsFeeds) November 2, 2021

О том, что палестинским семьям, оказавшимся под угрозой выселения из Шейх Джарраха, предложили статус «защищенных жителей», стало известно в августе. Согласно проекту Верховного суда Израиля, палестинцы могли получить его при условии, что они признают, что занимаемая ими земля принадлежит еврейской компании. Предполагалось, что этих людей нельзя будет выселить из их домов в течение 15 лет, пока они платят арендную плату владельцам земли.

Широкий общественный резонанс история с выселением арабов из этого района Восточного Иерусалима получила в начале года, когда окружной суд постановил, что жилища четырех палестинских семей принадлежит израильтянам, купившим дома еще до образования еврейского государства. Истцы заявляли, что данные земли были потеряны их предками в ходе войны 1948 года.

Israel told 4 Palestinian families in #SheikhJarrah it would delay forcibly removing them for 15 yrs, if they accept Israeli settlers own their homes.



Families said no.



The UN says Israeli moves to displace 150 Palestinian families in occupied East Jerusalem may be a war crime. pic.twitter.com/SP2eBcdXRI — AJ+ (@ajplus) November 2, 2021

При этом палестинцы утверждают, что данные строения были приобретены их предками у властей Иордании, контролировавших Восточный Иерусалим с 1948 по 1967 годы. Подтверждение этой сделки было предоставлено Амманом.

Разбирательство по вопросу принадлежности этих участков и домов стало причиной масштабных столкновений между палестинцами и израильтянами минувшей весной. Протестные акции, организованные арабами, привели к беспорядкам, а затем штурму мечети Аль-Акса на Храмовой горе. В ходе разгона демонстраций пострадали свыше 200 человек.

В ответ на применение силы израильской полицией палестинское движение ХАМАС в мае нанесло ракетные удары по территории еврейского государства — эта атака положила начало 11-дневному противостоянию между Израилем и сектором Газа. С 10 по 21 мая стороны обменивались взаимными ударами, кризис был остановлен после вступления в силу соглашения о прекращении огня.

This is the moment the 14-storey al-Shorouq tower, housing media offices in Gaza City, was completely destroyed by multiple Israeli air raids on Wednesday. pic.twitter.com/baBuOrtbQk — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 13, 2021

В результате обострения погибли более 230 представителей арабского населения, несколько сотен получили ранения. Кроме того, со стороны Израиля были убиты 12 человек, пострадавшие также исчисляются сотнями.

В настоящий момент вопрос с еврейскими поселенцами в Восточном Иерусалиме остается актуальным и продолжает провоцировать напряженность между двумя народами. Так, в середине октября власти Израиля утвердили план нового поселения — квартала «Гиват Хаматос», который является частью плана «Большой Иерусалим». Эта программа нацелена на «сохранение твердого еврейского большинства в городе» и призвана соединить поселения на Западном берегу и Иерусалимом и Тель-Авивом.