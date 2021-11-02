Аналитики ФБА «Экономика сегодня» назвали главные причины падения рубля

Нефть — 85 долларов за баррель, доллар — 71,6 рубля. Такой прогноз сделали аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Эксперты заявили, что 2 ноября наблюдалось некоторое восстановление нефтяных котировок до отметки в 85 долларов за баррель, где они и находятся до сих пор.

«Вчера были заявления от представителей КНР, что Китай высвобождает нефть из своих стратегических резервов, что в моменте оказало негативное влияние на ее стоимость, однако это был кратковременный эффект, который в условиях сохраняющегося дефицита энергоресурсов быстро спал на нет. В конце концов, приближающаяся зима увеличивает спрос на дизель и мазут. Помимо этого, по итогам октября вышел отчет о том, что за октябрь страны ОПЕК нарастили добычу всего лишь на 190 тысяч баррелей в сутки до отметки в 27,5 миллиона баррелей в сутки. Это связано с тем, что ряд стран не смогли добыть положенную им квоту, поскольку из-за пандемии коронавируса их производственные объекты остановились», — заметили аналитики.

По их словам, спрос на «черное золото» в ноябре может увеличиться еще и благодаря тому, что на нефтеперерабатывающих заводах в США закончится ремонт, они смогут принимать топливо.

«Актуальным же ценовым диапазоном на нефть продолжает оставаться промежуток от 83,5 до 86,5 доллара за баррель», — заметили собеседники издания.

Что же касается золота, то здесь эксперты заметили небольшой рост цен на него: с 1780 до 1795 долларов за тройскую унцию.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Как для золота, так и для доллара важным событием станет заседание ФРС, которое начинается сегодня, 2 ноября. На нем будет объявлено решение о процентной ставке и, что самое главное, о начале сворачивания действующих стимулирующих мер: когда это произойдет и в каком порядке. А пока что золото остается в ценовом диапазоне с 1760 до 1830 долларов за тройскую унцию», — отметили аналитики.

По их словам, национальная валюта РФ завершила 1 ноября падением своего курса на торгах: с 70,5 до 71,6 рубля за доллар.

«Негативным фактором явилось то, что у нас закончился налоговый период: экспортеры продали всю необходимую валютную выручку и рубль перестал получать от них поддержку. Кроме того, Минфин РФ продолжает покупать валюту в рамках бюджетного правила, а геополитическая обстановка ухудшилась в связи с тем, что Россию вновь обвиняют в стягивании войск к границам с Украиной, а это может привести к новым санкциям. Помимо этого, у нас в стране мягкий локдаун — люди сидят по домам, что оказывает негативное влияние на рубль. Однако пока он сохраняет свой актуальный диапазон от 65,5 до 72,5 рубля за доллар», — резюмировали собеседники издания.

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