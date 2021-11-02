«Золотая маска» объявила номинантов на престижную премию

Москва, 2 ноября. Театральная премия «Золотая маска» сезона 2020-2021 годов назвала имена своих номинантов. Ими стали 81 спектакль, 67 театров и 290 частных номинаций. Это рекордное количество претендентов на престижную премию.

Номинантов выбирали из более чем 1150 спектаклей, премьерные показы которых прошли в период с 1 августа 2020 по 31 июля 2021 года. Лауреаты станут известны на церемонии награждения, которая запланирована на весну 2022 года.

Генеральный директор «Золотой маски» Мария Ревякина, выступая на пресс-конференции, призналась, что с нетерпением ждала сегодняшний день, чтобы озвучить имена претендентов на награды. На протяжении всего театрального сезона два экспертных совета вели работу по определению номинантов.

Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что почти половину номинантов «Золотой маской» представляют региональные коллективы. И это прекрасно — они конкурируют с Москвой и Петербургом, подчеркнула глава Минкультуры.

Уже не первую неделю поклонники театра обсуждают ситуацию в МХТ имени Чехова. В театре произошла смена художественного руководителя: вместе Сергея Женовача МХТ возглавил Константин Хабенский.