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Донецкая Народная Республика увеличит размер детских пособий
Экономика
Донецкая Народная Республика увеличит размер детских пособий
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Донецк, 2 ноября. В ДНР планируется увеличение пособий для семей с детьми. Как передает информационное агентство «Новороссия», пока не сообщается, на какую сумму будут увеличены социальные выплаты. Директор департамента государственной социальной помощи населению Татьяна Литвиненко отметила, что увеличение будет зависеть от возможностей республики, и напомнила о том, что это происходит ежегодно.

В качестве примера Литвиненко привела увеличение пособия по беременности и родам, выросшее на 3,5 тысячи рублей по сравнению с 2015 годом. С начала регулярных социальных выплат впервые увеличено и пособие, которое выдается при рождении ребенка, его размер вырос на 6,18% и теперь составляет 22 тысячи рублей.

Ранее ФАН приводил мнение политолога Ордуханяна. Он считает, что Донбасс ни при каких условиях не вернется в состав Украины.

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