Молдавия частично погасила задолженность перед «Газпромом»

Кишинев, 2 ноября. Власти Молдавии погасили задолженность перед российской компанией «Газпром» за топливо, которое было поставлено в республику в сентябре, заявил пресс-секретарь «Молдовагаза» Александр Барбов.

С понедельника Кишинев получает газ в соответствии с условиями продленного договора. Как сообщал вице-премьер страны Андрей Спыну, молдавская сторона будет платить около 450 долларов за тысячу кубометров голубого топлива. При этом цена будет пересматриваться ежемесячно с учетом европейских биржевых котировок.

Парламент Молдавии 22 октября ввел режим чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса, возникшего на фоне нехватки сырья и нестабильности на газовом рынке Европы. На протяжении нескольких недель республика пыталась договориться с «Газпромом» о новых поставках. Одним из условий с российской стороны стало погашение задолженности перед компанией в размере 709 млн долларов.

Власти изначально отказывались признавать долговые обязательства, в частности, премьер-министр Наталья Гаврилица. Вскоре участникам переговоров удалось достичь компромисса и продлить соглашение сроком на пять лет. По долгу Кишинев проведет независимый аудит, чтобы выяснить, сколько республика должна вернуть российскому газовому холдингу.