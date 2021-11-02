Замглавы Президентского совета Ливии предложил перенести выборы

Триполи, 2 ноября. Заместитель председателя Президентского совета Ливии Абдалла аль-Лафи предложил перенести всеобщие выборы на март 2022 года. Новую инициативу он анонсировал накануне в ходе пресс-конференции.

Политик представил «Дорожную карту Президентского совета по политическому решению». Она подразумевает отсрочку проведения плебисцита, запланированного на 24 декабря. Намерение обосновано отсутствием согласованной сторонами конституционной базы, необходимой для избирательного процесса.

В документе обозначены конкретные сроки подготовки к президентским и парламентским выборам. Подразумевается формирование специального комитета для изучения избирательного законодательства с целью достижения консенсуса по нормативно-правовой основе.

Выступление Аль-Лафи негативно восприняли его коллеги. Глава ведомства Мухаммад аль-Манфи поспешил отказаться от инициативы, в очередной раз высказав поддержку своевременному проведению голосования. Вице-председатель Муса аль-Куни, в свою очередь, назвал ее «личным мнением, не представляющим Президентский совет».

Для критиков предложения, выдвинутого Абдаллой аль-Лафи, очевидно, что это явное нарушение международных и местных усилий. Оно не устранит существующие препятствия на пути плебисцита. Документ призван лишь затянуть переходный период и сохранить бразды правления в руках нынешней власти, представленной Правительством национального единства (ПНЕ) во главе с премьер-министром Абд аль-Хамидом Дабибой.

За прошедшие два месяца Палата представителей приняла необходимые для плебисцита законы об избрании президента страны и выборах в законодательные органы власти. Оба проекта переданы в Высшую избирательную комиссию для реализации дальнейших шагов.

Глава Высшего государственного совета Халед аль-Мишри выступил против одобренных депутатами документов. Лояльный «Братьям-мусульманам» (организация запрещена в РФ) политик неоднократно требовал переноса голосования.

Силы, стремящиеся к срыву выборов, предпринимают и более радикальные меры. На прошлой неделе несколько группировок попытались развязать масштабный вооруженный конфликт на западе государства.