Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 ноября 16:18
16:14
Происшествия
Пенсионерка погибла от переохлаждения в колодце под Белгородом
16:14
Общество
Крымчане показали остановку после ремонта, от которой становится «и смешно, и грустно»
16:12
Весь мир
Армия закрыла воздушный коридор над ЦАР после инцидента с дроном боевиков
16:10
Политика
В Сети появилось фото с уснувшим на саммите по климату Борисом Джонсоном
16:09
Общество
Синоптик Позднякова назвала туман в Москве самым сильным с 2009 года
16:04
Экономика
Профсоюзы Сингапура предложили меры поддержки работников
16:04
Весь мир
Лидер движения Talitha Koum призвал расследовать преступления представителей оппозиции ЦАР
16:04
Весь мир
Доминикана призывает международное сообщество принять меры из-за разгула преступности в Гаити
16:04
Общество
В Харькове из-за ситуации с COVID-19 образовались двухнедельные очереди на кремацию тел
16:03
Технологии
Военный эксперт Дандыкин объяснил важность дронов-камикадзе в охране границ России
Все новости

Читатели B92: Россия должна жестко ответить на заход корабля ВМС США в Черное море

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 15:36
Армия
Читатели B92: Россия должна жестко ответить на заход корабля ВМС США в Черное море
wikipedia.org  /  U.S. Navy photo by Photographer's Mate 2nd Class Sarah Bir/Общественное достояние

Белград, 2 ноября. Россия должна проучить Военно-морские силы Соединенных Штатов за отправку корабля USS Mount Whitney (LCC 20) в Черное море. Такое мнение выразили жители Сербии.

Ранее сербское издание B92 сообщило, что флагманский корабль Шестого флота ВМС США зашел в Черноморский регион. При этом журналисты напомнили о словах президента России Владимира Путина, который заявил, что сейчас на американский корабль можно посмотреть в бинокль или в прицел соответствующих российских систем обороны, передает «ПолитРоссия».

Сербские читатели портала пришли к выводу, что Россия должна жестко ответить на столь наглое усиление американского флота в Черном море. Они призвали РФ провести собственные военно-морские маневры вблизи США.

«Пришло время Владимиру Путину отдать приказ о проведении военно-морских учений "Российско-Кубинское братство-2021" в 0,5 морской мили от вод Соединенных Штатов! Конечно, с боевыми снарядами, стреляющими по летающим мишеням. Как раз устроить это в 2022 году», — написал один из пользователей.

С ним согласились и другие сербы, предложив провести маневры возле Аляски, а то и вовсе в бухтах Нью-Йорка или Бостона. Также они отметили, что американские корабли сегодня ничего не стоят перед российским гиперзвуковым оружием или беспилотной ядерной торпедой «Посейдон».

«Сегодня эти корабли играют роль не больше, чем средневековая крепость во время Второй мировой войны. Они являются легкой добычей для гиперзвуковой ракеты и "Посейдона"», — отметил другой читатель.

Ранее депутат Андрей Картаполов заявил, что отправка корабля ВМС США Mount Whitney в Черное море является откровенной провокацией. Также маневры судна прокомментировал президент РФ Владимир Путин, передает RT.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Читатели B92: Россия должна жестко ответить на заход корабля ВМС США в Черное море
россия сша черное море сербия вмс сша mount whitney
Комментировать