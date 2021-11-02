Читатели B92: Россия должна жестко ответить на заход корабля ВМС США в Черное море

Белград, 2 ноября. Россия должна проучить Военно-морские силы Соединенных Штатов за отправку корабля USS Mount Whitney (LCC 20) в Черное море. Такое мнение выразили жители Сербии.

Ранее сербское издание B92 сообщило, что флагманский корабль Шестого флота ВМС США зашел в Черноморский регион. При этом журналисты напомнили о словах президента России Владимира Путина, который заявил, что сейчас на американский корабль можно посмотреть в бинокль или в прицел соответствующих российских систем обороны, передает «ПолитРоссия».

Сербские читатели портала пришли к выводу, что Россия должна жестко ответить на столь наглое усиление американского флота в Черном море. Они призвали РФ провести собственные военно-морские маневры вблизи США.

«Пришло время Владимиру Путину отдать приказ о проведении военно-морских учений "Российско-Кубинское братство-2021" в 0,5 морской мили от вод Соединенных Штатов! Конечно, с боевыми снарядами, стреляющими по летающим мишеням. Как раз устроить это в 2022 году», — написал один из пользователей.

С ним согласились и другие сербы, предложив провести маневры возле Аляски, а то и вовсе в бухтах Нью-Йорка или Бостона. Также они отметили, что американские корабли сегодня ничего не стоят перед российским гиперзвуковым оружием или беспилотной ядерной торпедой «Посейдон».

«Сегодня эти корабли играют роль не больше, чем средневековая крепость во время Второй мировой войны. Они являются легкой добычей для гиперзвуковой ракеты и "Посейдона"», — отметил другой читатель.

Ранее депутат Андрей Картаполов заявил, что отправка корабля ВМС США Mount Whitney в Черное море является откровенной провокацией. Также маневры судна прокомментировал президент РФ Владимир Путин, передает RT.