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Увольнение Боякова из МХАТа стало неожиданностью для Минкультуры РФ
Общество
Увольнение Боякова из МХАТа стало неожиданностью для Минкультуры РФ
Фото из личного архива Эдуарда Боякова

Москва, 2 ноября. Министерство культуры РФ прокомментировало увольнение Эдуарда Боякова с поста художественного руководителя МХАТа. Для ведомства новость стала неожиданностью.

Руководитель Московского художественного академического театра имени Максима Горького Бояков покинул пост, написав заявление по собственному желанию. Представитель Минкультуры отметил, что данное решение с ведомством никто не согласовывал.

«Разумеется, согласно Уставу директор театра должен согласовать с учредителем кандидатуру нового художественного руководителя. А мы в свою очередь обсудим эту кандидатуру с профессиональным сообществом», — прокомментировал представитель ведомства во время беседы с корреспондентом издания «Известия».

Большинство претензий к работе Боякова связаны с его решением пригласить поющую ведущую Ольгу Бузову на роль шпионки Беллы Шанталь в постановке «Чудесный грузин». Несмотря на критику со стороны зрителей и деятелей культуры, худрук планировал продлить контракт со звездой «Дома-2». Однако ему это сделать не удалось.

По некоторым данным, экс-худрук МХАТа решил покинуть свой пост из-за нежелания вступать в конфронтацию с руководством театра. Бояков уволился, несмотря на пятилетний контракт.

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