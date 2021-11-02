Гарик Мартиросян опроверг слухи о закрытии шоу «Игра» на ТНТ

Москва, 2 ноября. Юморист Гарик Мартиросян заявил, что информация о закрытии шоу «Игра» на ТНТ не соответствует действительности. По его словам, съемки программы, как и многих других передач, отменили из-за коронавируса.

Комик сообщил, что информацию о закрытии программы не слышал. При этом он подтвердил возможность переноса съемочных дней из-за плохой эпидемиологической ситуации.

«Из-за коронавирусных ограничений отменяют все съемки, где есть зрители в зале. Другой информации нет», — сказал Мартиросян в комментарии NEWS.ru.

СМИ сообщили о закрытии юмористическаого шоу «Игра» во вторник. По некоторым данным, сотрудники программы якобы были уведомлены о прекращении работы над проектом. При этом в пресс-службе ТНТ указали, что съемки шоу приостановили из-за ситуации с коронавирусом.