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Депутат Госдумы Леонов предложил новую инициативу по зарплатам для медиков

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 15:26
Экономика
Депутат Госдумы Леонов предложил новую инициативу по зарплатам для медиков
Федеральное агентство новостей

Москва, 2 ноября. Заместитель комитета Государственной думы по охране труда Сергей Леонов выступил с инициативой о повышении зарплат медицинским сотрудникам.

В настоящий момент в России, в том числе в отдельно взятых регионах, доходы врачей очень низкие. Например, в «бедных» субъектах они варьируются от 20 до 30 тысяч рублей, в то время как в Москве и Подмосковье зарплата медиков достигает 165 тысяч рублей, приводит слова парламентария издание KONKURENT.RU.

«Если бы мы ее хотя бы приблизительно сравняли с уровнем Московской области, Москвы, это дало бы определенный моральный стимул. Когда финансы ощутимы, работать легче, плюс вернутся те, кто ушел из медицины», — отметил Леонов.

В целом нагрузка на систему здравоохранения в условиях пандемии колоссальна. Сложившаяся ситуация привела к тому, что многие медики подвергаются профессиональному выгоранию, а сотрудники предпенсионного и пенсионного возраста увольняются.

Большинство российских компаний тем временем планируют повысить зарплаты сотрудникам на 6% до мая 2022 года. Конкретный размер повышения зависит от руководства. Единого процента пересмотра придерживаются 46% фирм, еще 75% учитывают индивидуальный подход.

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госдума Сергей Леонов зарплаты медиков
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