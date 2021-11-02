Украинский блогер Анатолий Шарий приехал в Москву и поразился доброжелательности россиян

Москва, 2 ноября. Украинский блогер и политик Анатолий Шарий поделился впечатлениями от поездки в Москву. Он рассказал, что в российской столице поразило его больше всего.

Шарий назвал себя «нетусовочным» человеком. По его словам, во время своего визита он старался выглядеть так, чтобы его никто не узнал. Однако иногда москвичи узнавали его и даже просили сфотографироваться.

«Я был крайне впечатлен и поражен. Классные люди, очень классные. Я ходил оглушенный немного, потому что десять лет я живу вне русскоязычного сообщества. Это для меня первое поразительно. Второе — как вроде вернулся домой», − поделился политик в беседе с ИА SM-News.

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Он добавил, что был особенно впечатлен не только приветливостью местных жителей, но и чистотой и красотой города, а также удобством и уровнем сервиса в столичных заведениях. По словам Шария, высокое обслуживание сегодня редко можно встретить даже в европейских столицах.

«Когда люди говорят: "Едут же в Париж, а не в Москву массово". В Париж едут посмотреть на то, что было построено задолго до сегодняшнего дня. За сервисом не едут, потому что в Париже сервиса нет», — резюмировал блогер.

Жюри World Travel Awards ранее назвало Москву лучшим туристическим направлением в Европе. Столица заняла первое место в категориях «Лучшее туристическое направление. Город» и «Лучшая государственная городская туристская организация в Европе».