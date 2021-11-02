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Белгородцы сами смогут выбрать реки для очистки в 2022 году
Общество
Белгородцы сами смогут выбрать реки для очистки в 2022 году
perm.sledcom.ru  /  СУ СКР по Пермскому краю

Белгород, 2 ноября. Городские власти областного центра попросили горожан поучаствовать в опросе. Им предстоит выяснить, какие реки или пруды нуждаются в очистке в первую очередь, сообщает издание «Бел.Ру». По результатам опроса выберут три водоема, благоустройством которых займутся в 2022 году.

План белгородских чиновников по расчистке водных объектов на 2022 год также включает 52 новых пляжа и 41 пруд с участием ТОСов. Также будут очищены от жесткой и мягкой растительности 105 километров водных объектов, протекающих в пределах границ административных центров муниципальных образований. Для этих целей выделят один миллиард рублей.

Ранее ФАН сообщал об опасности застройки прибрежной зоны Крыма. Это может привести к разрушению целой экосистемы.

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