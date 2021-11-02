Форвард сборной Украины Беседин резко высказался о людях с нетрадиционной ориентацией

Киев, 2 ноября. Нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин заявил, что негативно относится к гомосексуалистам.

Украинский форвард Артем Беседин недавно дал интервью YouTube-каналу «Отдушивдушу». Участник 16-го чемпионата Европы по футболу признался, что выступает против существования гомосексуалистов.

«Поддерживаю ли я гей-парады? Нет, конечно. Во-первых, это уже ненормально. Людей с нетрадиционной ориентацией в принципе не должно быть. Есть мальчик, есть девочка. Все. Я восстанавливался в Испании, недавно прилетел. Там реально люди гонят. У нас тут еще все по-божески в этом плане, а там их просто куча», — подчеркнул 25-летний игрок.