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Форвард сборной Украины Беседин резко высказался о людях с нетрадиционной ориентацией

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 15:14
Спорт
Форвард сборной Украины Беседин резко высказался о людях с нетрадиционной ориентацией
Global Look Press  /  via www.imago-images.de/www.imago-images.de

Киев, 2 ноября. Нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин заявил, что негативно относится к гомосексуалистам.

Украинский форвард Артем Беседин недавно дал интервью YouTube-каналу «Отдушивдушу». Участник 16-го чемпионата Европы по футболу признался, что выступает против существования гомосексуалистов.

«Поддерживаю ли я гей-парады? Нет, конечно. Во-первых, это уже ненормально. Людей с нетрадиционной ориентацией в принципе не должно быть. Есть мальчик, есть девочка. Все. Я восстанавливался в Испании, недавно прилетел. Там реально люди гонят. У нас тут еще все по-божески в этом плане, а там их просто куча», — подчеркнул 25-летний игрок.

Ранее исландский полузащитник клуба «Согндал» Эмиль Палссон перенес сердечный приступ. Инцидент произошел во время матча второго норвежского дивизиона.

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