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Мать Бузовой назвала плевком в зрителя ситуацию с отмененными спектаклями во МХАТе
Шоу-бизнес
Мать Бузовой назвала плевком в зрителя ситуацию с отмененными спектаклями во МХАТе
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 2 ноября. Мать певицы Ольги Бузовой Ирина резко высказалась о ситуации во МХАТ имени Горького, где отменили спектакли с ее дочерью. По ее мнению, с экс-ведущей «Дома-2» поступили некрасиво.

Мать Бузовой убеждена, что ее наследница идеально подходила на роль «певички Шанталь». При этом она не исключила, что у дочери могло что-то не получаться, но родительница всегда восторгалась работой наследницы.

По мнению Ирины Бузовой, участники спектакля стали заложниками подковерных игр, развернувшихся в легендарном театре. Женщина подчеркнула, что договор — это прежде всего отношения.

«На каждый трамвай есть свой пассажир. Зрителей много, они разные и они сами выберут свой театр. Ведь эта отмена — плевок в зрителя, который лишился права увидеть то, за что заплатил!» — сказала Ирина Бузова в интервью «КП — Петербург».

Бывшая ведущая скандального реалити обвинила во лжи персонал МХАТа имени Горького после отмены спектакля «Чудесный грузин», премьера которого состоялась летом. Звезда утверждает, что билеты на постановку стали продавать за неделю до показа, и их раскупили за считанные часы. При этом в театре уверяют, что артистка причастна к отмене показа.

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театр бузова мхат
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