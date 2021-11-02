Не менее 19 человек погибли в результате теракта у военного госпиталя в Кабуле

Кабул, 2 ноября. Не менее 19 человек погибли в результате нападения на военный госпиталь в столице Афганистана, сообщило агентство AFP со ссылкой на представителя движения «Талибан»1 (запрещено в РФ).

#UPDATE A suicide bomber and gunmen were behind an attack on a Kabul hospital that killed at least 19 people on Tuesday, a Taliban official said pic.twitter.com/kjXmpOeXxl — AFP News Agency (@AFP) November 2, 2021

При этом источник РИА Новости предоставил сведения, согласно которым число погибших достигло 23 человек.

Взрыв прогремел у входа в военный госпиталь имени Мохаммада Дауд Хана, написал в своем Twitter-аккаунте представитель министерства внутренних дел правительства «Талибана» Саид Хости. Он добавил, что на месте происшествия развернуты силы спецназа.

شاهدان عینی گفته اند که در انفجار امروز در شفاخانه سردار محمد داوودخان شماری از مردم تلفات دیده اند، اما مقام‌های امارت اسلامی تاهنوز از شمار تلفات چیزی نمی‌گویند.



ویدو از رسانه‌های اجتماعی #ArianaNews #IEA #Kabul #Blast #Explosion pic.twitter.com/lk8aIUWnEA — Ariana News (@ArianaNews_) November 2, 2021

Очевидцы событий рассказали о двух взрывах в районе больницы в 10-м округе Кабула, а также о последовавших за ними звуках стрельбы. По данным канала Al Jazeera, заминированный автомобиль мог стать причиной первой детонации.

РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что все напавшие на госпиталь ликвидированы. Согласно сведениям агентства AFP, за атакой стояли смертник и несколько боевиков.

انفجار کابل - شاهدان عینی می‌گویند که در کمتر از یک ساعت صدای چهار انفجار در اطراف و داخل شفاخانه سردار محمد داوودخان شنیده شده است.



تا اکنون از جان باختن ۱۵ تن و زخمی شدن ۳۴ تن گزارش شده است.



امارت اسلامی تاهنوز چیزی نگفته است. #ArianaNews #IEA #Kabul #Explosion #Hospital pic.twitter.com/r16diSxLTR — Ariana News (@ArianaNews_) November 2, 2021

К настоящему моменту никто не взял ответственности за теракт. Тем не менее официальное информационное агентство Bakhtar процитировало свидетелей, сообщивших, что несколько боевиков местного ответвления «Исламского государства»1 (ИГ1, террористическая организация запрещена в РФ) вошли в больницу и вступили в столкновение с силами безопасности.

Больница имени Мухаммада Дауд Хана — это крупнейший военный госпиталь Афганистана, в котором размещается 400 коек. В марте 2017 года на больницу уже было совершено нападение: тогда погибли более 30 человек, более 50 были ранены. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ.

BREAKING: A second much bigger explosion has just gone off. Black smoke billowing from Wazir Akbar Khan. Kabul. pic.twitter.com/0J1FAFqyS1 — Soraya Lennie ثریا لنی (@soraya_lennie) November 2, 2021

В минувшем месяце в разных городах Афганистана произошла серия терактов, совершенных боевиками ИГ. Наиболее смертоносным из них стало нападение на мечеть Сайед Абад в Кундузе. Атака унесла жизни 150 человек, более 140 афганцев получили ранения.

Другим крупным терактом стал взрыв в шиитской мечети Биби Фатима в Кандагаре. В результате трагедии погибли по меньшей мере 62 человека, 70 были ранены.

Федеральное агентство новостей /

1 Организация запрещена на территории РФ.