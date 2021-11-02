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Не менее 19 человек погибли в результате теракта у военного госпиталя в Кабуле
Весь мир
Не менее 19 человек погибли в результате теракта у военного госпиталя в Кабуле
Global Look Press  /  Saifurahman Safi / XinHua

Кабул, 2 ноября. Не менее 19 человек погибли в результате нападения на военный госпиталь в столице Афганистана, сообщило агентство AFP со ссылкой на представителя движения «Талибан»1 (запрещено в РФ).

При этом источник РИА Новости предоставил сведения, согласно которым число погибших достигло 23 человек.

Взрыв прогремел у входа в военный госпиталь имени Мохаммада Дауд Хана, написал в своем Twitter-аккаунте представитель министерства внутренних дел правительства «Талибана» Саид Хости. Он добавил, что на месте происшествия развернуты силы спецназа.

Очевидцы событий рассказали о двух взрывах в районе больницы в 10-м округе Кабула, а также о последовавших за ними звуках стрельбы. По данным канала Al Jazeera, заминированный автомобиль мог стать причиной первой детонации.  

РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что все напавшие на госпиталь ликвидированы. Согласно сведениям агентства AFP, за атакой стояли смертник и несколько боевиков.

К настоящему моменту никто не взял ответственности за теракт. Тем не менее официальное информационное агентство Bakhtar процитировало свидетелей, сообщивших, что несколько боевиков местного ответвления «Исламского государства»1 (ИГ1, террористическая организация запрещена в РФ) вошли в больницу и вступили в столкновение с силами безопасности.

Больница имени Мухаммада Дауд Хана — это крупнейший военный госпиталь Афганистана, в котором размещается 400 коек. В марте 2017 года на больницу уже было совершено нападение: тогда погибли более 30 человек, более 50 были ранены. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ.

В минувшем месяце в разных городах Афганистана произошла серия терактов, совершенных боевиками ИГ. Наиболее смертоносным из них стало нападение на мечеть Сайед Абад в Кундузе. Атака унесла жизни 150 человек, более 140 афганцев получили ранения.

Другим крупным терактом стал взрыв в шиитской мечети Биби Фатима в Кандагаре. В результате трагедии погибли по меньшей мере 62 человека, 70 были ранены.

Не менее 19 человек погибли при теракте в Кабуле
Федеральное агентство новостей /

1 Организация запрещена на территории РФ.

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