Продюсер Иосиф Пригожин опроверг слухи о получении израильского паспорта

Москва, 2 ноября. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, беседуя с корреспондентом журнала Teleprogramma.pro, заявил, что не имеет никакого отношения к слухам о получении израильского гражданства. «Я думаю, чтобы получить израильский паспорт. Я не говорил, что точно его получу. У нас все одним ухом слышат, а другим не слышат. Я пока еще этим вопросом не озаботился. Это всего лишь в мыслях. Просто фантазия», — признался Иосиф Пригожин.

Ранее в эфире программы «Ты не поверишь» на канале НТВ муж певицы Валерии объяснял, для чего ему нужен израильский паспорт.

«Я задумался об израильском гражданстве не потому, что хочу сильно его получить. Нет. У меня просто там живет мама. Она не способна передвигаться, приезжать. И мне, конечно, нужен паспорт, чтобы я мог регулярно посещать ее», — признавался продюсер.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Ведяшкин

Ранее Пригожин сообщал, что в детстве прошел все еврейские обряды, но повзрослев, решил креститься. Он признался, что произошло это в сознательном возрасте, когда он встретил Валерию.

«Когда ты любишь человека, ты не спрашиваешь, какого он вероисповедания: ты принимаешь его полностью, вместе с его верой. Именно поэтому, когда Валерия проявила взаимность в своих чувствах, я принял ее веру вместе с ней», — пояснил Иосиф.

При этом он отметил, что уважать свои национальные традиции он не перестал и остается евреем, живущим в православном государстве.

По словам Пригожина, самое страшное, что только может случиться, — это конфликт на религиозной почве. Он уверен, что вера должна помогать и давать людям силы, а не вносить раздор.

«Для меня бог — это любовь. Я сталкивался с атеистами, которые категорически отрицали существование бога, а потом обращались к церкви. Как же так, спрашивал я их. А дело в том, что вера облегчает человеческую жизнь и вносит в нее смысл. Не просто же так Библию и Тору читают много сотен лет», — подчеркивает он.

Ранее Иосиф Пригожин сообщил, он умеет ругаться так, что никому и не приснится.