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Netflix ответит в суде за использование кадров с зоозащитницей Кэрол Баскин в «Короле тигров»

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 15:10
Общество
Netflix ответит в суде за использование кадров с зоозащитницей Кэрол Баскин в «Короле тигров»
instagram.com  /  @carolebaskincat

Лос-Анджелес, 2 ноября. Известная зоозащитница Кэрол Баскин подала в суд на американский стриминговый сервис Netflix за использования видео с ней во втором сезоне проекта «Король тигров».

Второй сезон американского криминального документального сериала, рассказывающего о жизни эксцентричного держателя зоопарка Джо Экзотика выходит на Netflix 17 ноября. В преддверии премьеры стало известно о скандале, связанном с выходом. Выяснилось, что оппонент главного героя собирается судиться с производителями новых эпизодов.

Баскин заявила, что стриминговый сервис и компания Royal Goode Productions нарушили ее права, использовав во втором сезоне видео с ней. Согласно подписанному контракту, это было возможно лишь в первом сезоне.

По информации издания TMZ, зоозащитница требует изъять все кадры, на которых присутствует она или ее приют для представителей семейства кошачьих Big Cat Rescue. Кроме того, Баскин не устраивает образ, приписанный ей создателями сериала. На экране ее выставили злодейкой, которая может быть причастна к исчезновению первого мужа.

Ранее стало известно, что режиссер Хван Дон-хек, создавший популярный проект «Игра в кальмара» не получил заслуженную премию от платформы Netflix.

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netflix король тигров кэрол баскин
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