Экс-глава МИД Украины Климкин призвал Киев не бояться критики со стороны Франции и ФРГ

Киев, 2 ноября. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин сделал неожиданное заявление после критики Германии и Франции из-за беспилотников Bаyraktar в Донбассе.

Ранее ВСУ применили турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar с управляемой бомбой в Донбассе, уничтожив гаубицу противника. В МИД Германии и Франции выразили обеспокоенность в связи с инцидентом, но в Киеве ответили, что имеют «право на самооборону».

Как заявил Климкин, призывы Парижа и Берлина к деэскалации конфликта в Донбассе не стоит воспринимать как выпад в сторону Киева. По его словам, он это знает из слов представителей ФРГ и Франции, с которыми лично общался.

«Не нужно воспринимать позицию Германии и Франции как какой-либо удар в нашу сторону. Но прекрасно понятно, что и немцам, и французам любая эскалация или использование Россией шанса на эскалацию стопроцентно сегодня не выгодно», — высказался бывший министр.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По словам Климкина, стоит подождать формирования нового состава бундестага в Германии, а во Франции президентские выборы пройдут в 2022 году. Таким образом он намекнул на смену состава лидеров «нормандского формата».

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Киеву жизненно необходимо отвлечь внимание населения страны от внутренних проблем. Исходя из заявлений как американских, так и украинских должностных лиц, «все уже готово к новому витку конфликта в Донбассе», считает он.