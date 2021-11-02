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Президент России обратился к участникам конференции по лесу саммита в Глазго
Экономика
Президент России обратился к участникам конференции по лесу саммита в Глазго
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 2 ноября. Президент России Владимир Путин направил участникам заседания по вопросам управления лесным хозяйством и землепользования, которое проходит в рамках конференции COP26 в Глазго, видеообращение. Оно опубликовано на сайте Кремля.

В рамках своего обращения, глава государства напомнил, что России обладает 20% всех мировых лесных массивов. Он высказал убежденность, что их сохранение, а также защита других природных экосистем являются одними из главных направлений по решению проблемы глобального потепления, сокращению эмиссии парниковых газов.

«Поставив задачу построения углеродно нейтральной экономики не позднее 2060 года, Россия опирается в том числе и на уникальный ресурс имеющихся у нас лесных экосистем, их значительный потенциал по поглощению углекислого газа и выработке кислорода. Ведь в нашей стране расположено около 20 процентов всех мировых лесных массивов», — отметил президент.

Он считает, что эта тема органично вписывается в многоплановую повестку дня Климатической конференции в Глазго. Путин подчеркнул, что Россия принимает самые серьезные и энергичные меры для сохранения лесов.

Президент России Владимир Путин не примет участия в климатическом саммите в Глазго ни лично, ни по видеосвязи, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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