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Климатолог Анисимов назвал сокращение парниковых газов способом борьбы с потеплением

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 15:20
Общество
Климатолог Анисимов назвал сокращение парниковых газов способом борьбы с потеплением
pixabay.com  /  geralt

Санкт-Петербург, 2 ноября. Препятствовать глобальным климатическим изменениям можно за счет двух вариантов действий. Для предотвращения всеобщего потепления мир может сократить выбросы парниковых газов или адаптироваться к изменениям. С таким мнением выступил климатолог Олег Анисимов.

Доктор географических наук, заведующий отделом климатологии ФГБУ ГГИ, а также член Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН (МГЭИК) выступил в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Эксперт прокомментировал ход 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP26). Анисимов подчеркнул, мероприятие не носит научного характера, а также описал свой сценарий борьбы с глобальным потеплением.

«Вот тут есть два пути. Первый — смягчить изменение климата, в последнее время это еще часто называют декарбонизацией. Доказано, что человек сыграл серьезную роль в изменении климата. Без природных факторов не обошлось, но без выброса парниковых газов объяснить такое потепление невозможно. Это, я бы сказал, первый способ: ограничить воздействие, снизить выбросы парниковых газов», — отметил климатолог.

Климатолог Анисимов назвал сокращение парниковых газов способом борьбы с потеплением
pixabay.com /

Также международное сообщество может пойти по второму пути — адаптироваться к изменениям. Шесть лет назад на аналогичном COP26 саммите уже приняли решение о сдерживании потепления в пределах двух градусов. Положительное влияние бы оказало ограничение до полутора градусов, но это невыполнимая задача, добавил эксперт.

Ранее экологический саммит в Глазго оценил политолог Дмитрий Журавлев. По мнению эксперта, встреча вряд ли приведет к глобальным изменениям в экологической и климатической сферах.

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