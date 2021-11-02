Тайка Вайтити снимет для Disney фильм со Скарлетт Йоханссон

Лос-Анджелес, 2 ноября. Известный новозеландский режиссер Тайка Вайтити займется съемками нового проекта для киностудии Disney. Одну из ведущих ролей в предстоящем фильме сыграет голливудская звезда Скарлетт Йоханссон.

После скандала с компанией из-за гонораров Звезда «Черной вдовы» пошла на мировую, получив приличную сумму неустойки. Спустя время она согласилась на новый проект, в котором выступит и как актриса, и как продюсер.

Автором сценария станет Джош Кули, известный по работе над мультиками Disney «Головоломка» и «Вверх». Фильм станет экранизацией аттракциона Диснейленда Tower of Terror, который, в свою очередь, основан на телесериале «Сумеречная зона».

Аттракцион представляет собой здание отеля, построенного в 1930-х годах. Все участники веселья заходят в лифт, который резко спускается и поднимается. Согласно легенде, много лет назад во время празднования Хэллоуина там пропали пять человек.

Global Look Press / Dave Starbuck via www.imago-imag/www.imago-images.de

В 1997 году студия уже предпринимала попытки раскрыть историю аттракцион на экране. Фильм под названием «Башня ужасов» снял Ди Джей Макхейл, а главные роли сыграли Стив Гуттенберг и Кирстен Данст. В центре сюжета пять постояльцев отеля, которые погибают при падении лифта с 11 этажа. Все они становятся привидениями, которые начинают пугать постояльцев.

Ранее стало известно, что Тайка Вайтити одновременно с проектом Disney займется написанием сценария для нового супергеройского фильма. Режиссер выступит сценаристом для полнометражной ленты по серии комиксов «Флэш Гордон».