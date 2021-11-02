Путин призвал проанализировать ситуацию с беспилотниками рядом с российской границей

Москва, 2 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости проанализировать ситуацию с БПЛА у государственных границ.

Соответствующее заявление глава государства сделал на совещании по оборонной тематике в Сочи.

«Надо проанализировать ситуацию, которую наблюдаем с беспилотными аппаратами рядом с Россией, — подчеркнул Путин.

В ходе мероприятия президент РФ обратил внимание на высокий уровень эффективности российских ВС в развитии беспилотной военной авиации. По его словам, российские войска научились отражать атаки противника с помощью этих средств. Однако есть необходимость и в дальнейшем работать над их усовершенствованием.