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Путин призвал проанализировать ситуацию с беспилотниками рядом с российской границей
Армия
Путин призвал проанализировать ситуацию с беспилотниками рядом с российской границей
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 2 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости проанализировать ситуацию с БПЛА у государственных границ.

Соответствующее заявление глава государства сделал на совещании по оборонной тематике в Сочи.

«Надо проанализировать ситуацию, которую наблюдаем с беспилотными аппаратами рядом с Россией, — подчеркнул Путин.

В ходе мероприятия президент РФ обратил внимание на высокий уровень эффективности российских ВС в развитии беспилотной военной авиации. По его словам, российские войска научились отражать атаки противника с помощью этих средств. Однако есть необходимость и в дальнейшем работать над их усовершенствованием.

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