Избирком Ливии обнародовал неутвержденные условия для кандидатов в президенты

Триполи, 2 ноября. Высшая национальная избирательная комиссия (ВИК) Ливии заявила, что ошибочно обнародовала неутвержденные условия для кандидатов в президенты, поэтому удалила информацию с официальных платформ через час после публикации.

BREAKING | The Elections Commission (#HNEC) deletes a post it published on its official page on the terms of the president's candidacy after receiving an article that does not exist in the law. #Libya pic.twitter.com/8c9Q1wNDEU — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) November 2, 2021

ВИК подтвердила, что окончательные правила опубликуют после одобрения Палатой представителей. Согласно удаленным данным, кандидат на президентский пост должен иметь исключительно ливийское гражданство.

Баллотироваться можно гражданам лишь старше 40 лет, хотя Палата представителей снизила возраст до 35 лет, без судимости, с предоставлением информации о собственности как в Ливии, так и за пределами страны. Кроме того, ВИК порекомендовал привлечь пять тысяч зарегистрированных избирателей.

Ранее Палата представителей не внесла поправки в законодательство и обвинила Миссию ООН по поддержке Ливии во вмешательстве в процесс. По словам парламентариев, МООНПЛ попыталась навязать политические, а не технические корректировки.

При этом Высшая национальная избирательная комиссия призывала Палату представителей пересмотреть некоторые формулировки Закона о президентских выборах, в результате чего дополнили несколько статей.