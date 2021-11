Избирком Ливии обнародовал неутвержденные условия для кандидатов в президенты

Триполи, 2 ноября. Высшая национальная избирательная комиссия (ВИК) Ливии заявила, что ошибочно обнародовала неутвержденные условия для кандидатов в президенты, поэтому удалила информацию с официальных платформ через час после публикации.

BREAKING | The Elections Commission (#HNEC) deletes a post it published on its official page on the terms of the president's candidacy after receiving an article that does not exist in the law. #Libya pic.twitter.com/8c9Q1wNDEU