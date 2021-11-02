Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 ноября 16:16
16:14
Происшествия
Пенсионерка погибла от переохлаждения в колодце под Белгородом
16:14
Общество
Крымчане показали остановку после ремонта, от которой становится «и смешно, и грустно»
16:12
Весь мир
Армия закрыла воздушный коридор над ЦАР после инцидента с дроном боевиков
16:10
Политика
В Сети появилось фото с уснувшим на саммите по климату Борисом Джонсоном
16:09
Общество
Синоптик Позднякова назвала туман в Москве самым сильным с 2009 года
16:04
Экономика
Профсоюзы Сингапура предложили меры поддержки работников
16:04
Весь мир
Лидер движения Talitha Koum призвал расследовать преступления представителей оппозиции ЦАР
16:04
Весь мир
Доминикана призывает международное сообщество принять меры из-за разгула преступности в Гаити
16:04
Общество
В Харькове из-за ситуации с COVID-19 образовались двухнедельные очереди на кремацию тел
16:03
Технологии
Военный эксперт Дандыкин объяснил важность дронов-камикадзе в охране границ России
Все новости

Избирком Ливии обнародовал неутвержденные условия для кандидатов в президенты
Весь мир
Избирком Ливии обнародовал неутвержденные условия для кандидатов в президенты
pixabay.com  /  user:1966666

Триполи, 2 ноября. Высшая национальная избирательная комиссия (ВИК) Ливии заявила, что ошибочно обнародовала неутвержденные условия для кандидатов в президенты, поэтому удалила информацию с официальных платформ через час после публикации.

ВИК подтвердила, что окончательные правила опубликуют после одобрения Палатой представителей. Согласно удаленным данным, кандидат на президентский пост должен иметь исключительно ливийское гражданство.

Баллотироваться можно гражданам лишь старше 40 лет, хотя Палата представителей снизила возраст до 35 лет, без судимости, с предоставлением информации о собственности как в Ливии, так и за пределами страны. Кроме того, ВИК порекомендовал привлечь пять тысяч зарегистрированных избирателей.

Ранее Палата представителей не внесла поправки в законодательство и обвинила Миссию ООН по поддержке Ливии во вмешательстве в процесс. По словам парламентариев, МООНПЛ попыталась навязать политические, а не технические корректировки.

При этом Высшая национальная избирательная комиссия призывала Палату представителей пересмотреть некоторые формулировки Закона о президентских выборах, в результате чего дополнили несколько статей.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Избирком Ливии обнародовал неутвержденные условия для кандидатов в президенты
ливия
Комментировать