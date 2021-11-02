Легендарная группа «Земляне» снова попала под прицел объектива

, 2 ноября. В сети появилось видео с репетиции перед совместным выступлением отцов-основателей группы на «Золотом граммофоне».

Все как 35 лет назад: Владимир Киселев за ударными, а Игорь Романов взял свою легендарную гитару с декой в виде ласточкиного хвоста. Музыканты не утратили рокерской энергии. Киселев резво управлялся с ударными, а Романов играл на гитаре с характерной для «Землян» манере.

В СССР парни больше чем какие-либо другие группы давали сумасшедшее количество концертов. В сезон рокеры собирали по 30 аншлагов в месяц, и по числу выступлений их так никто не обогнал. Тираж пластинок группы — около 20 млн экземпляров, и они всегда были в дефиците. Это первая рок-группа СССР, которая выступала на международных музыкальных фестивалях, становилась лауреатами трех международных конкурсов: в Сопоте, в Дрездене и Ялте.

«Земляне» умели удивлять свою публику. И пока социалистическая эстрада была ультраконсервативной и ублажала вкусы пожилого поколения, легенды рока удивляли советских людей современным подходом к шоу. Хардроковые аранжировки, техническое оснащение музыкантов – все было на высшем уровне.

У «Землян» были первые в Союзе радиомикрофоны, футуристического вида электрогитары и даже электронные барабаны. А в гастролях их сопровождало около 40-ка сотрудников и около 30-ти человек обслуживающего персонала. Подобным составом в те времена могли похвастать лишь западные коллективы.

Воссоединение старого состава «Землян» уже взволновало армию поклонников и музыкальное сообщество. Тем не менее барабанщик группы Владимир Киселев не распространяется о дальнейших планах.