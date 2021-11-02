Путин: военные ВС РФ научились отражать атаки беспилотных аппаратов

Москва, 2 ноября. Российские военные научились отражать атаки беспилотных летательных аппаратов, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он указал на высокий уровень эффективности обороны Вооруженных сил России на данном направлении. В то же время глава государства призвал не останавливаться на достигнутом.

«Мы научились отражать эти атаки и делаем достаточно эффективно», — заявил Путин.

Он также предложил на фоне развития беспилотной военной авиации активно внедрять перспективные технологии. В частности, Путин обратил внимание на искусственный интеллект, пишет издание monavista.ru.

Ранее сообщалось, что российский флот получит на вооружение дроны-камикадзе. Такие комплексы будут использоваться для защиты морских границ. Кроме того, как пишет RT, военные успешно применили квадрокоптер, способный проводить дистанционное минирование.