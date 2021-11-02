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«Газпром» не стал бронировать дополнительные объемы транзита газа по территории Украины
Экономика
«Газпром» не стал бронировать дополнительные объемы транзита газа по территории Украины
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 2 ноября. «Газпром» отказался от бронирования дополнительных мощностей транзита природного газа по территории Украины на первый квартал 2022 года. Об этом свидетельствуют итоги аукционов бронирования, пишет «Интерфакс».

Компания заявила, что предпочитает воздерживаться от долгосрочного бронирования, считая главной работу по месячным контрактам.

В результате, подготовленные «Оператором газотранспортной системы Украины» мощности по двум маршрутам были не востребованы. При этом Киев предложил для транзита газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» для прокачки 9,8 млн кубометров топлива в сутки, и еще 5,2 млн кубометра в сутки по ГИС «Сохрановка».

Украина будет больше подвержена риску войны с Россией после запуска газопровода «Северный поток — 2». Такое заявление сделал глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко.

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Газпром украина газ транзит гтс бронирование
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