Ведущая Скабеева иронично отреагировала на снимок Зеленского с Байденом на конференции по климату

Москва, 2 ноября. Глава Украины Владимир Зеленский опубликовал снимок с лидером США Джо Байденом на конференции по климату в Глазго. Ведущая Ольга Скабеева иронично отреагировала на его взгляд в разговоре с коллегой.

Соответствующим комментарием российская телеведущая поделилась в своем Telegram-канале. Шуточное заявление она сопроводила фотографией президентов двух стран, которые обсуждают ряд важных вопросов.

«Вот это взгляд! Пусть на каждого хоть кто-нибудь смотрит, как Зеленский на Байдена!» — высмеяла Скабеева их снимок.

During a conversation with @POTUS in Glasgow, the security situation in Donbas was discussed. ???????? continues to support territorial integrity and reforms in ????????. pic.twitter.com/ni4YTkDZV2 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2021

Уточняется, что Зеленский и Байден находились на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в шотландском городе Глазго. После мероприятия украинский лидер опубликовал в своем Twitter-аккаунте совместную с американским коллегой фотографию. Многие пользователи также не удержались от комментариев и поделились в Сети своим мнением.

«Байден забыл кто напротив него стоит и пытается вспомнить, что за клоун?» — написал один из пользователей. «Владимир опять попрошайничает?» — поинтересовался другой. «Белый танец», — иронично отметил еще один комментатор.

Ранее украинский президент и глава Соединенных Штатов в ходе международной конференции обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе. Об этом Зеленский рассказал в Twitter-аккаунте.