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Ведущая Скабеева иронично отреагировала на снимок Зеленского с Байденом на конференции по климату

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 15:14
Политика
Ведущая Скабеева иронично отреагировала на снимок Зеленского с Байденом на конференции по климату
instagram.com  /  @olgaskabeeva

Москва, 2 ноября. Глава Украины Владимир Зеленский опубликовал снимок с лидером США Джо Байденом на конференции по климату в Глазго. Ведущая Ольга Скабеева иронично отреагировала на его взгляд в разговоре с коллегой.

Соответствующим комментарием российская телеведущая поделилась в своем Telegram-канале. Шуточное заявление она сопроводила фотографией президентов двух стран, которые обсуждают ряд важных вопросов.

«Вот это взгляд! Пусть на каждого хоть кто-нибудь смотрит, как Зеленский на Байдена!» — высмеяла Скабеева их снимок.

Уточняется, что Зеленский и Байден находились на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в шотландском городе Глазго. После мероприятия украинский лидер опубликовал в своем Twitter-аккаунте совместную с американским коллегой фотографию. Многие пользователи также не удержались от комментариев и поделились в Сети своим мнением.

«Байден забыл кто напротив него стоит и пытается вспомнить, что за клоун?» — написал один из пользователей.

«Владимир опять попрошайничает?» — поинтересовался другой.

«Белый танец», — иронично отметил еще один комментатор.

Ранее украинский президент и глава Соединенных Штатов в ходе международной конференции обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе. Об этом Зеленский рассказал в Twitter-аккаунте.

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