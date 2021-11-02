Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 ноября 16:16
16:14
Происшествия
Пенсионерка погибла от переохлаждения в колодце под Белгородом
16:14
Общество
Крымчане показали остановку после ремонта, от которой становится «и смешно, и грустно»
16:12
Весь мир
Армия закрыла воздушный коридор над ЦАР после инцидента с дроном боевиков
16:10
Политика
В Сети появилось фото с уснувшим на саммите по климату Борисом Джонсоном
16:09
Общество
Синоптик Позднякова назвала туман в Москве самым сильным с 2009 года
16:04
Экономика
Профсоюзы Сингапура предложили меры поддержки работников
16:04
Весь мир
Лидер движения Talitha Koum призвал расследовать преступления представителей оппозиции ЦАР
16:04
Весь мир
Доминикана призывает международное сообщество принять меры из-за разгула преступности в Гаити
16:04
Общество
В Харькове из-за ситуации с COVID-19 образовались двухнедельные очереди на кремацию тел
16:03
Технологии
Военный эксперт Дандыкин объяснил важность дронов-камикадзе в охране границ России
Все новости

В Ираке приговорили к смертной казни убийцу двух журналистов
Весь мир
В Ираке приговорили к смертной казни убийцу двух журналистов
Global Look Press  /  Ameer Al Mohammedaw/dpa

Багдад, 2 ноября. Суд города Басра в Ираке приговорил к смертной казни гражданина республики, который в начале 2020 года убил двоих журналистов. Как сообщается, обвиняемый признал свою вину и заявил, что это преступление было совершено с целью устрашения, а также для дестабилизации обстановки в стране. Теперь у него есть 30 дней, чтобы обжаловать вердикт суда.

Репортер местного канала Dijlah TV Ахмад Абду ас-Самад и его оператор Сафаа Гали, которые освещали антиправительственные протесты в Басре, были застрелены в своей машине прямо возле полицейского участка. Несколько нападавших, подъехавших к ним на мотоциклах, расстреляли журналистов и скрылись. Ас-Самад погиб на месте, а Гали от полученных ран скончался в больнице.

Суд не сообщил подробностей о личности обвиняемого и принадлежности его к каким-либо группировкам или движениям, однако Мухаммад ас-Самад, брат убитого, ранее заявлял в беседе с Associated Press, что опознал убийцу как Хамзу Казыма аль-Айдани — полицейского, работавшего в суде низшей инстанции, который ранее вынес ему предварительный приговор. Ас-Самад также указал на то, что пока лишь один из преступников предстал перед судом, поскольку остальные находятся в бегах.

В последние годы в Ираке регулярно происходят убийства активистов и журналистов, исполнители которых в подавляющем большинстве случаев уходят от ответственности благодаря своим покровителям в высших эшелонах власти. Это вызывает активное возмущение в обществе, которое зачастую обвиняет в преступлениях проиранские движения — многие из жертв таких нападений освещали митинги противников растущего влияния Тегерана в Ираке, к ним относились и Ас-Самад с Гали. Критику правозащитных групп вызывают и действия сотрудников полиции, которые зачастую применяют силу при разгоне демонстраций и неоднократно вели огонь по протестующим боевыми патронами.

По заявлению НПО «Репортеры без границ», ликвидации журналистов совершаются целенаправленно. Только за последние два года в Ираке погибли не менее 40 активистов. В частности, в той же Басре в январе 2020-го были также убиты другие участники антииранских протестов — врачи Джинан Мадзи и Рихам Якуб. Через несколько дней после нападения на Ас-Самада и Гали был смертельно ранен журналист и фотограф Юсеф Саттар, освещавший протесты в Багдаде.

А в мае текущего года преступники застрелили известного правительственного критика Ихаба аль-Вазни возле его дома в Кербелле, что стало очередным поводом для демонстраций. Примечательно, что активист, также выступавший против тегеранского лобби, жил в шиитском районе, многие жители которого поддерживали влияние Исламской республики в Ираке.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / В Ираке приговорили к смертной казни убийцу двух журналистов
суд убийство ирак казнь
Комментировать