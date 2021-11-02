В Ираке приговорили к смертной казни убийцу двух журналистов

Багдад, 2 ноября. Суд города Басра в Ираке приговорил к смертной казни гражданина республики, который в начале 2020 года убил двоих журналистов. Как сообщается, обвиняемый признал свою вину и заявил, что это преступление было совершено с целью устрашения, а также для дестабилизации обстановки в стране. Теперь у него есть 30 дней, чтобы обжаловать вердикт суда.

Репортер местного канала Dijlah TV Ахмад Абду ас-Самад и его оператор Сафаа Гали, которые освещали антиправительственные протесты в Басре, были застрелены в своей машине прямо возле полицейского участка. Несколько нападавших, подъехавших к ним на мотоциклах, расстреляли журналистов и скрылись. Ас-Самад погиб на месте, а Гали от полученных ран скончался в больнице.

Суд не сообщил подробностей о личности обвиняемого и принадлежности его к каким-либо группировкам или движениям, однако Мухаммад ас-Самад, брат убитого, ранее заявлял в беседе с Associated Press, что опознал убийцу как Хамзу Казыма аль-Айдани — полицейского, работавшего в суде низшей инстанции, который ранее вынес ему предварительный приговор. Ас-Самад также указал на то, что пока лишь один из преступников предстал перед судом, поскольку остальные находятся в бегах.

An Iraqi court has convicted the man accused of killing journalist Ahmad Abd al-Samad and photographer Safaa Ghali during the nationwide anti-government protests that broke out across Iraq in late 2019. He was handed a death sentence.https://t.co/Eu5Bxo0Rgz — Rudaw English (@RudawEnglish) November 1, 2021

В последние годы в Ираке регулярно происходят убийства активистов и журналистов, исполнители которых в подавляющем большинстве случаев уходят от ответственности благодаря своим покровителям в высших эшелонах власти. Это вызывает активное возмущение в обществе, которое зачастую обвиняет в преступлениях проиранские движения — многие из жертв таких нападений освещали митинги противников растущего влияния Тегерана в Ираке, к ним относились и Ас-Самад с Гали. Критику правозащитных групп вызывают и действия сотрудников полиции, которые зачастую применяют силу при разгоне демонстраций и неоднократно вели огонь по протестующим боевыми патронами.

Unidentified gunmen assassinate prominent #Iraqi activist and member of October demonstrations coordination group, Ehab al-Wazni, in an armed attack in the al-Haddad area of Karbala.https://t.co/dJyajn4GSq — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 9, 2021

По заявлению НПО «Репортеры без границ», ликвидации журналистов совершаются целенаправленно. Только за последние два года в Ираке погибли не менее 40 активистов. В частности, в той же Басре в январе 2020-го были также убиты другие участники антииранских протестов — врачи Джинан Мадзи и Рихам Якуб. Через несколько дней после нападения на Ас-Самада и Гали был смертельно ранен журналист и фотограф Юсеф Саттар, освещавший протесты в Багдаде.

А в мае текущего года преступники застрелили известного правительственного критика Ихаба аль-Вазни возле его дома в Кербелле, что стало очередным поводом для демонстраций. Примечательно, что активист, также выступавший против тегеранского лобби, жил в шиитском районе, многие жители которого поддерживали влияние Исламской республики в Ираке.