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Живущий во Франции россиянин Трубецкой назвал Путина примером для Европы
Политика
Живущий во Франции россиянин Трубецкой назвал Путина примером для Европы
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Париж, 2 ноября. Переехавший из России во Францию Александр Трубецкой рассказал, как в действительности европейцы относятся к России и президенту страны Владимиру Путину.

Трубецкой выступил на форуме соотечественников, где сообщил, что западные СМИ по указке США раздувают антироссийскую истерию, а среди населения ничего подобного нет. В ход идет даже откровенная неправда, но читатели все равно не верят в то, что Россия «плохая», говорит он. Например, европейская и американская пресса пытается выставить Россию ответственной за энергетический кризис в Евросоюзе, но все понимают, что это лишь слова.

«Когда разговариваешь с людьми – одно. Зачастую слышишь: "Вот бы нам такого президента, как Путин". Когда читаешь прессу, оценки совершенно другие», — признался россиянин.

Живущий во Франции россиянин Трубецкой назвал Путина примером для Европы
pixabay.com /

По словам Трубецкого, далеко не все жители Франции верят в пропаганду против РФ, а наоборот дружественно настроены по отношению к России и называют президента Путина примером для Европы. Причиной тому стала фраза российского лидера насчет увеличения поставок газа в ЕС. Тогда Путин обратился к главе «Газпрома» Алексею Миллеру, чтобы компания начала работу по повышению объемов прокачиваемого газа в Европу, в частности в Австрию и Германию. Это помогло сбить захлестнувшую французское общество истерию и перевернуло отношение к Путину с ног на голову, заключил он.

Ранее издание Welt подчеркнуло, что пока неясно, какой объем газа поставит «Газпром», однако рынки на заявление Путина отреагировали моментально. Фактически Путин смог одной фразой обрушить стоимость газа в Европе.

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путин франция газ
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