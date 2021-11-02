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Tencent: танковые силы НАТО окажутся в неудобном положении из-за российских «Хризантем»
Армия
Tencent: танковые силы НАТО окажутся в неудобном положении из-за российских «Хризантем»
 /  Федеральное агентство новостей

Пекин, 2 ноября. Российская армия обладает вооружением, которое привлекает внимание всего мира. При этом некоторые системы незаслуженно обделены таковым. Среди них значится ракетный комплекс «Хризантема», пишет Tencent.

Аналитики китайского издания, публикацию которых в переводе приводит «ПолитРоссия», назвали эту самоходную противотанковую систему одним из самых недооцененных элементов российского арсенала. «Хризантемы» предназначены для уничтожения бронированной техники противника. Возможности образца заставили авторов с жалостью смотреть на танковые силы НАТО, которые рискуют оказаться в неудобном положении в случае конфликта с РФ.

Tencent: танковые силы НАТО окажутся в неудобном положении из-за российских «Хризантем»
flickr.com / The U.S. Army

Дело в том, что всего одной «Хризантемы» достаточно для блокирования и ликвидации крупной танковой группы. Более того, этот комплекс способен уничтожать воздушные объекты, движущиеся на небольшой скорости. Так, «Хризантема» становится по-настоящему универсальной боевой единицей, которая справится с бронетехникой, вертолетами и беспилотниками врага.

«Развертывание "Хризантем" на наиболее вероятных направлениях движения моторизованных сил противника позволит эффективно поражать бронетехнику и выполнять задачи противовоздушной обороны против маловысотных и медленно движущихся целей», — заключили в издании.

Ранее военный аналитик Яков Кедми раскрыл эффектный маневр президента РФ Владимира Путина, поставивший крест на морских претензиях США. Он также оценил ракету «Сармат», которая, по данным RT, в ближайшей перспективе вытеснит в ВС РФ устаревающий комплекс «Воевода».

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россия нато Хризантема
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