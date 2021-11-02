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Премьер Баварии Зедер: эксплуатация «Северного потока — 2» остановит рост цен на газ
Экономика
Премьер Баварии Зедер: эксплуатация «Северного потока — 2» остановит рост цен на газ
ФБА «Экономика сегодня»

Мюнхен, 2 ноября. Ввод в эксплуатацию российского трубопровода «Северный поток — 2» может остановить рост газовых котировок в Европе, отметил премьер-министр Баварии Маркус Зедер в интервью изданию Bild.

Таким образом, европейский чиновник выступил за скорейший запуск проекта. В настоящий момент «СП-2» проходит процесс сертификации. Минэкономики ФРГ ранее направило заключение в европейский регулятор, в котором указало, что газопровод не будет угрожать энергетической безопасности региона.

«Нам нужен ценовой тормоз на зиму и газовая стратегия, которая обеспечит Германию поставками топлива. К этому в том числе относится ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2"», — подчеркнул Зедер.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ранее заявила, что энергетический кризис в Европе не изменит отношение страны к российскому трубопроводу. Таким образом, правительство выступает против запуска проекта.

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бавария северный поток 2 цены на газ в европе меркус зедер
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