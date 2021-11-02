Премьер Баварии Зедер: эксплуатация «Северного потока — 2» остановит рост цен на газ

Мюнхен, 2 ноября. Ввод в эксплуатацию российского трубопровода «Северный поток — 2» может остановить рост газовых котировок в Европе, отметил премьер-министр Баварии Маркус Зедер в интервью изданию Bild.

Таким образом, европейский чиновник выступил за скорейший запуск проекта. В настоящий момент «СП-2» проходит процесс сертификации. Минэкономики ФРГ ранее направило заключение в европейский регулятор, в котором указало, что газопровод не будет угрожать энергетической безопасности региона.

«Нам нужен ценовой тормоз на зиму и газовая стратегия, которая обеспечит Германию поставками топлива. К этому в том числе относится ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2"», — подчеркнул Зедер.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ранее заявила, что энергетический кризис в Европе не изменит отношение страны к российскому трубопроводу. Таким образом, правительство выступает против запуска проекта.