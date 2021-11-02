Стоимость иномарок 15 брендов выросла на российском рынке в октябре

Москва, 2 ноября. Сразу 15 автомобильных брендов увеличили стоимость машин во второй половине октября, изменения затронули и российский рынок, следует из данных экспертов портала «Цена Авто».

Так, у Kia на 2,4-4,5% подорожал среднеразмерный кроссовер Sorento. Концерн Hyundai, в свою очередь, увеличил ценник на Creta нового поколения — на 2,4-3,3%. Renault поднял стоимость сразу на три кроссовера: Duster, Kaptur и Arkana, однако здесь повышение было не таким большим — 0,9-1,8%.

Сильнее остальных подорожали флагманские модели Skoda, в том числе Superb и премиальные версии кроссовера Kodiaq — там рост составил 3,2-6,3%. Бренд Volkswagen увеличил стоимость трех пассажирских и шести коммерческих моделей на 0,8-4,3%.

Российский автомобиль Lada Granta, тем временем, подорожал в 2,4 раза за последние десять лет. В 2011 году базовая комплектация обходилась автомобилистам в 229 тысяч рублей, однако сейчас она продается за 559,9 тысячи рублей.