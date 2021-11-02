Константин Эрнст назвал голос Игоря Кириллова «воплощением России»

Москва, 2 ноября. Известный российский продюсер и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст рассказал о значении умершего диктора Игоря Кириллова для всей страны.

Великий журналист умер рано утром 30 октября в одной из московских клиник в 89 лет. По предварительным данным, причиной смерти мог стать тромбоз нижних конечностей. Церемония прощания с Кирилловым проходит на Новодевичьем кладбище при участии родных и близких покойного.

Среди гостей был и Эрнст, который многие годы сотрудничал с Кирилловым на Первом канале. По его мнению, диктор и его голос были настоящим воплощением России.

«Было два мужских голоса, которые воплощали страну — голоса Левитана и Кириллова», — рассказал продюсер.

Константин Эрнст отметил, что именно слова Игоря Кириллова звучали в новости о первом полете спутника и человека в космос. Он напомнил, что ежегодно россияне слышали великого диктора 1 и 9 Мая, а иногда и перед боем новогодних курантов. По словам гендиректора Первого канала, память о великом журналисте останется с россиянами навсегда.

Ранее во время похорон с журналистами пообщался коллега покойного Александр Любимов. Он рассказал, что у него с Кирилловым была общая цель.