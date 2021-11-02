Сотрудники Нацгвардии Мексики открыли огонь по мигрантам

Мехико, 2 ноября. Один человек погиб, еще четверо пострадали после того, как Национальная гвардия Мексики открыла огонь по машине с 14 мигрантами в муниципалитете Пихихьяпан штата Чьяпас. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

La Guardia Nacional dispara contra una camioneta con migrantes y deja un muerto de origen cubano. El vehículo transportaba a nueve migrantes en un municipio cercano a la frontera con Guatemala cuando fue interceptado por las autoridades



???? @ellenreina https://t.co/l2BQeS3khE — EL PAÍS México (@elpaismexico) November 2, 2021

Инцидент произошел на юге Мексики, в 40 км от места, где находился караван мигрантов, который сформировался 23 октября с целью достичь Мехико и добиться легализации своего статуса.

Пикап с 14 беженцами, в том числе двумя детьми, был обнаружен утром 1 ноября. После того как транспортное средство, объехавшее контрольно-пропускной пункт, предприняло попытку ускользнуть от мексиканской жандармерии, по автомобилю был открыт огонь. По сообщению полиции, водитель машины попытался сбить агентов Национальной гвардии.

«В ответ на явную угрозу их жизни полицейские применили огнестрельное оружие, чтобы остановить пикап, находящийся в 50 м», — написано в документе, опубликованном ведомством.

#Nacional

La Guardia Nacional admitió que agentes de la institución dispararon contra un vehículo en el que viajaban #migrantes, provocando varios #heridos y un #muerto, aunque no aclaró si se trata del #cubano asesinado a balazos en Chiapas. pic.twitter.com/4t9VBRbMHi — Televisa Veracruz (@televertv) November 2, 2021

Водитель и пассажиры попытались скрыться, однако в итоге все были задержаны. При осмотре автомобиля полиция обнаружила тело одного мужчины из Кубы и еще четырех человек с ранениями, которые были доставлены в больницу. По информации прокуратуры, в пикапе были также обнаружены винтовка и патроны.

Национальная комиссия по правам человека сообщила об открытии расследования для выяснения обстоятельств произошедшего. Генеральная прокуратура также объявила о начале сбора доказательств в связи с «убийством с отягчающими обстоятельствами» мигранта из Кубы.

Анонимный источник из правительства заявил, что задержанные беженцы находятся в распоряжении прокуратуры в качестве предполагаемых жертв незаконного ввоза мигрантов. Он добавил, что они не являлись частью каравана, продвигающегося по южному штату Чьяпас. 11 из 14 беженцев являются гражданами Кубы, трое других прибыли из Ганы.

Se va acercando a Pijijiapan la #CaravanaMigrante que está cruzando #Chiapas para llegar a Ciudad de México. Ayer a pocos km de la caravana la #GuardiaNacional disparó a una camioneta de migrantes y un hombre cubano fue asesinado pic.twitter.com/qU9kMyAMwy — Orsetta Bellani (@orsettabellani) November 2, 2021

Караван мигрантов Федеральное агентство новостей /

Караван, состоящий примерно из 4000 мигрантов, медленно продвигается на юге Мексики. Власти страны испытывают сильное давление со стороны правительства США, которое требует остановить беженцев. Ранее Национальный институт миграции предложил мексиканские гуманитарные визы, которые позволят мигрантам остаться в стране. Многие беженцы отклонили предложение властей, так как в случае получения этого типа разрешения на въезд они были бы подвержены риску депортации.