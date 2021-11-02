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Сотрудники Нацгвардии Мексики открыли огонь по мигрантам
Весь мир
Сотрудники Нацгвардии Мексики открыли огонь по мигрантам
twitter.com  /  Пресс-служба Национальной гвардии Мексики

Мехико, 2 ноября. Один человек погиб, еще четверо пострадали после того, как Национальная гвардия Мексики открыла огонь по машине с 14 мигрантами в муниципалитете Пихихьяпан штата Чьяпас. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Инцидент произошел на юге Мексики, в 40 км от места, где находился караван мигрантов, который сформировался 23 октября с целью достичь Мехико и добиться легализации своего статуса.

Пикап с 14 беженцами, в том числе двумя детьми, был обнаружен утром 1 ноября. После того как транспортное средство, объехавшее контрольно-пропускной пункт, предприняло попытку ускользнуть от мексиканской жандармерии, по автомобилю был открыт огонь. По сообщению полиции, водитель машины попытался сбить агентов Национальной гвардии.

«В ответ на явную угрозу их жизни полицейские применили огнестрельное оружие, чтобы остановить пикап, находящийся в 50 м», — написано в документе, опубликованном ведомством.

Водитель и пассажиры попытались скрыться, однако в итоге все были задержаны. При осмотре автомобиля полиция обнаружила тело одного мужчины из Кубы и еще четырех человек с ранениями, которые были доставлены в больницу. По информации прокуратуры, в пикапе были также обнаружены винтовка и патроны.

Национальная комиссия по правам человека сообщила об открытии расследования для выяснения обстоятельств произошедшего. Генеральная прокуратура также объявила о начале сбора доказательств в связи с «убийством с отягчающими обстоятельствами» мигранта из Кубы.

Анонимный источник из правительства заявил, что задержанные беженцы находятся в распоряжении прокуратуры в качестве предполагаемых жертв незаконного ввоза мигрантов. Он добавил, что они не являлись частью каравана, продвигающегося по южному штату Чьяпас. 11 из 14 беженцев являются гражданами Кубы, трое других прибыли из Ганы.

Караван мигрантов
Сотрудники Нацгвардии Мексики открыли огонь по мигрантам
Федеральное агентство новостей /

 

Караван, состоящий примерно из 4000 мигрантов, медленно продвигается на юге Мексики. Власти страны испытывают сильное давление со стороны правительства США, которое требует остановить беженцев. Ранее Национальный институт миграции предложил мексиканские гуманитарные визы, которые позволят мигрантам остаться в стране. Многие беженцы отклонили предложение властей, так как в случае получения этого типа разрешения на въезд они были бы подвержены риску депортации.

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мигранты убийство мексика
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