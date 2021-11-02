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Медведчук назвал уголовное дело о «госизмене» фальсификацией СБУ

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 14:25
Политика
Медведчук назвал уголовное дело о «госизмене» фальсификацией СБУ
Global Look Press  /  Kremlin Pool/Global Look Press

Киев, 2 ноября. Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обвинил Службу безопасности Украины в фальсификации дела о госизмене.

Ранее Печерский районный суд Киева обязал Медведчука являться по вызову к следователю и в суд, а также не покидать столицу.

«Все это уголовное дело, которое сегодня было на рассмотрении, все это результат фальсификации Службой безопасности Украины. Придет черед и будет дана правовая оценка, и не только правовая», — высказал Медведчук свое мнение в ходе общения с журналистами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассмотрел бы возможность «обмена» Медведчука с Россией, но у того нет российского гражданства. В Верховной раде в ответ отметили, что подобные высказывания Зеленского ставят под сомнение легитимность власти. Фактически он показал, что может «брать в заложники» людей для своих торгов, заявил депутат Илья Кива.

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