Профсоюзы Сингапура предложили меры поддержки работников

Сингапур, 2 ноября. Работодатели и профсоюзы Сингапура опубликовали рекомендации по поддержке местных профессиональных, управленческих и исполнительных работников. Список из девяти пунктов затрагивает вопросы безопасности труда, реализации навыков и профессиональной подготовки. Местным властям также предлагается рассмотреть создание новой системы поддержки безработных и задуматься над повышением справедливого обращения на рабочем месте, сообщает профсоюзная газета «Солидарность».

Напомним, целевая группа работодателей и профсоюзов Сингапура была создана Национальным конгрессом профсоюзов (NTUC) и Национальной федерацией работодателей Сингапура (SNEF) в октябре минувшего года. В процессе разработки этих предложений были проведены консультации с десятью тысячами работников и руководителей предприятий.

Повышение справедливости на рабочем месте, например, предлагается путем совершенствования стандартов управления персоналом и усиления правоприменительной практики в отношении недобросовестных работодателей. Сотрудникам в возрасте от 40 до 60 лет, которым труднее всего устраиваться на новую работу, рекомендуется дать возможности для обучения новым навыкам, а также практиковать наставничество и финансово стимулировать их будущих работодателей.

Ранее ФАН сообщал о готовности профсоюзов Украины к массовым акциям протеста. Их главные требования — повышение минимального уровня заработной платы и пенсий, принятие нового трудового кодекса, а также установление справедливых и адекватных тарифов на коммунальные услуги.