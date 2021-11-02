Юрист Алексеев: возвращение Кузьминой в технический комитет Олимпиады — обеспечительная мера

Вокруг пресловутого технического комитета, который возглавляет представительница России Наталья Кузьмина, продолжают кипеть страсти. В сентябре стало известно, что Россия отозвала кандидатуру Кузьминой в выборах на пост главы технического комитета, ведь именно ее считают главной виновницей того, что на Олимпиаде судьи «утопили» Дину Аверину. Решение Всероссийской федерации художественной гимнастики выглядело вполне логично, но в конце октября стало известно, что Кузьмина обжаловала его в Гимнастическом этическом фонде (GEF), который является аналогом спортивного международного арбитража, и Международная федерация гимнастики восстановила Кузьмину в правах.

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ФАН обсудил с главой комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергеем Алексеевым, насколько правомерно навязывание России ее представителя в судействе со стороны федерации.

«Здесь в приоритете — правила спортивного арбитража, а именно — обеспечительные меры на случай того, если действия против Кузьминой будут признаны неправомерными, — объяснил Алексеев. — Стандартная процессуальная процедура — до времени окончания решения спорного вопроса все эти процессы, касающиеся Кузьминой, приостанавливаются. Главным действующим органом в этом вопросе является исполком Международной федерации [гимнастики]».

По словам юриста, России просто стоит подождать окончания разбирательства и потом отзывать представителя, который ее не устраивает. Пока все идет в правовых рамках, а восстановление Натальи Кузьминой — лишь временная необходимость.

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«По окончании разбирательства и [после] вынесения соответствующего решения, Россия будет иметь полное право представить свою кандидатуру, отличную от Кузьминой, — продолжает собеседник. — Пока нет официального решения — вопрос о ее отзыве является неокончательным и спорным. Как только спор этот будет решен, тогда будут предприняты соответствующие дальнейшие действия в отношении судьбы Кузьминой».

Напомним, на Олимпийских играх — 2020, проходивших в Японии этим летом, российские «художницы» как в личном первенстве, так и групповых упражнениях не завоевали золота впервые с 1996 года. По мнению многих специалистов, в этом виновато судейство, которое явно «засаживало» наших девочек. Дина Аверина, выполнившая безупречно все свои упражнения, стала лишь второй в многоборье, уступив израильтянке Линой Ашрам, которая допустила грубую ошибку — потерю предмета.