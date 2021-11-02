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Телеведущая Алла Данько поклонилась у гроба Игоря Кириллова в знак благодарности
Общество
Телеведущая Алла Данько поклонилась у гроба Игоря Кириллова в знак благодарности
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 2 ноября. Телеведущая Алла Данько выступила с прощальной речью на похоронах известного диктора Игоря Кириллова, которого не стало 30 октября. Она поблагодарила народного артиста СССР за работу.

Данько начала свою речь со слов о счастье. По ее словам, все те, кто жил, работал и учился в эпоху Кириллова, — счастливые люди. Ведущая обратила внимание на то, что присутствующие на прощальной церемонии связаны с диктором какими-то узами.

Алла Данько считает себя ученицей Кириллова. Ведущий не только занимался с молодыми специалистами, но и показывал на своем примере, как нужно работать в эфире. Это восторгало его коллег.

«Игорь Леонидович учил своих учеников определенному отношению к телевидению. Мы будем стараться при возможности учить своих учеников тому же самому, чтобы они передавали это следующим поколениям. Так трудно после всего, что было сказано здесь… В каждом из нас есть ваша частица, Игорь Леонидович, поэтому, естественно, что мы будем помнить вас столько, сколько будем жить на этом свете», — сказала Алла Данько, поблагодарив диктора и поклонившись возле его гроба.

Игорь Кириллов ушел из жизни в возрасте 89 лет. Его не стало 30 октября спустя почти полтора месяца после празднования дня рождения. Траурная церемония на Новодевичьем кладбище проходила в закрытом формате. На ней присутствуют только родные и близкие ведущего.

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похороны кириллов данько
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